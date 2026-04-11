Orbán promete "una victoria que sorprenderá a todos" en las elecciones del domingo

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha asegurado que este domingo su partido, Fidesz, logrará "una victoria que sorprenderá a todos" en las elecciones legislativas previstas para este domingo, en la que las encuestas apuntan a una posible derrota del mandatario tras 16 años en el poder.

"Vamos a lograr una victoria que sorprenderá a todos, incluso a nosotros", ha afirmado Orbán antes de apelar a la "mayoría silenciosa" durante el acto de cierre de campaña celebrado este sábado en el distrito del Castillo de Buda de Budapest.

"Si todo el que tiene una pasión común por Hungría va a votar y se lleva consigo a todos tendremos tres millones de votos", ha asegurado antes de negar que los jóvenes estén contra el Gobierno. "Si alguien quiere rebelarse, deben hacerlo con nosotros, contra los globalistas, contra los bruselitas", ha argumentado.

Así, ha instado a la juventud a acudir a votar con la promesa de que "no vamos a permitir que os metan en el ejército", de que recibirán un subsidio del 3 por ciento para construirse una casa y de que eximirán de impuestos a los menores de 25 años.

El discurso de Orbán ha tenido como argumento principal la preservación de la paz, en referencia a las presiones de las principales potencias europeas para que Hungría apoye a Ucrania en la guerra con Rusia, y ha advertido de las consecuencias de un gobierno proucraniano.

"No vamos a darles nuestro dinero. No vamos a darles nuestras armas. Hungría será el país más seguro de Europa tras las elecciones y doblegaremos el bloqueo de petróleo de (Volodimir) Zelenski contra Hungría. La respuesta al bloqueo de petróleo será un bloqueo del crédito. Vamos a ganar esta batalla", ha subrayado.

Orbán ha asegurado que en esta campaña ha habido presencia de los servicios secretos de países occidentales. "Somos importantes porque hemos demostrado que hay otra forma distinta a la de Bruselas", ha aducido.

"RECUPERAR NUESTRA PATRIA"

El candidato mejor colocado para arrebatar el poder a Orbán es Péter Magyar, quien ha apelado a "recuperar nuestra patria" en las elecciones del domingo con el partido Respeto y Libertad (Tisza) apenas dos años después de su fundación.

"Tras varias décadas podemos recuperar este bello país. Porque Hungría es la patria de todos", ha planteado antes de apelar al referéndum de hace 23 años de adhesión a la UE. "Ahora vamos a ratificar esa decisión", ha afirmado desde el acto final de campaña celebrado en la ciudad de Debrecen. "En los dos últimos años nos hemos convertido en la fuerza política más fuerte de Hungría", ha destacado en contraste con el "veneno" de Fidesz.

Entre los logros, Magyar ha mencionado la recuperación de la "fantástica bandera húngara" que pueden ondear "orgullosos" todos los húngaros, sea cual sea su partido. "Una nación. Una bandera", ha apelado.

El siguiente logro será el del día de las elecciones del 12 de abril, que "quedará en los libros de historia húngara como el día de la victoria, de la resurrección de Hungría". El 13 de abril será aún más duro, con "un periodo de reconciliación nacional" para "tender la mano a nuestros compatriotas" y "sanar heridas".

Magyar ha cargado en particular contra Orbán, "el hombre más cobarde de Hungría" porque "se oculta bajo las faldas de las mujeres", en referencia a su rechazo a participar en un debate en los últimos 20 años. "Los cobardes no tienen patria", ha coreado con la multitud. Después ha acusado a Orbán de dirigir "un gobierno títere de Rusia".

El dirigente opositor ha prometido "un gobierno de paz" y que no habrá servicio militar obligatorio. Además, ha adelantado que si consigue una mayoría de dos tercios modificará la Constitución y lo ratificará en referéndum para lograr "un estado constitucional democrático".