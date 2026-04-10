Zelenski espera que el alto el fuego en Irán lleve a la reimposición de sanciones a Rusia

Kiev, 10 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, espera que la reapertura del estrecho de Ormuz que aspira a conseguir Washington en su acuerdo de alto el fuego con Teherán traiga consigo la reimposición de las sanciones petroleras a Rusia, suspendidas temporalmente por EE.UU. para reducir el impacto de la guerra sobre el mercado internacional del crudo.

"Si no es así, cada día (que pase) no hará más que reforzar mi creencia de que esto fue un juego ruso: utilizar un pretexto conveniente para levantar sanciones sobre recursos energéticos y obtener así la posibilidad de vender bienes de Lukoil", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas en el que participó EFE, en referencia al gigante petrolero ruso sancionado por el presidente Donald Trump en octubre del año pasado.

En el encuentro, que se produjo el miércoles, pero cuyo contenido estuvo embargado hasta hoy, viernes, Zelenski señaló que, "al menos en Europa", Rusia no tiene permitido beneficiarse o vender sus activos petroleros debido al régimen de sanciones en su contra.

"Hay unos veinte activos de este tipo, entre ellos refinerías en Rumanía y Bulgaria. Es por ello que pienso que las sanciones se suavizaron, en parte, para permitir a Rusia vender estos activos", agregó.

Zelenski subrayó que "si este análisis es incorrecto" las sanciones suspendidas tras el comienzo de la guerra en Irán volverán a aplicarse ahora.

El presidente ucraniano también confirmó, sin especificar los países en cuestión, que algunos "socios" de Ucrania le pidieron tanto por canales militares como políticos que renunciara a golpear infraestructuras petroleras rusas durante la guerra de Irán para evitar causar más distorsiones en el mercado internacional.

Zelenski dijo este jueves que Ucrania está dispuesta a sumarse a una tregua durante la Pascua ortodoxa, después de que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, decidiera anunciar un alto el fuego para los próximos días 11 y 12 de abril.

"Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia", dijo Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

"Se declara un alto el fuego desde las 16.00 horas (13.00 GMT) del 11 de abril hasta el término del 12 de abril de 2026", según un comunicado oficial del Kremlin. EFE