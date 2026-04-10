Pakistán ve decisivas las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha calificado este viernes de momento "decisivo" las conversaciones previstas este fin de semana entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y ha advertido de que, pese a haber alcanzado un alto el fuego temporal, la siguiente fase de diálogo será "difícil".

Así lo ha manifestado en un discurso televisado y difundido en pleno viaje de la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente, JD Vance, a la capital Pakistán, Islamabad, y mientras las dos partes mantienen sus amenazas de romper la tregua.

El dirigente paquistaní ha querido agradecer a los dirigentes de ambos países por aceptar su propuesta de alto el fuego y su invitación a "negociar la paz" en el país asiático, lo que ha descrito como un "importante acontecimiento" y "un motivo de orgullo no solo para Pakistán, sino para todo el mundo musulmán".

En alusión a la mediación para la tregua de doce días anunciada a mediados de esta semana, Sharif ha señalado que convenció a Teherán y Washington para que llegaran a este acuerdo "de una manera muy cautelosa, pero con confianza", en una intervención recogida por la cadenas de televisión Dawn y Geo News.

El primer ministro ha agradecido al ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y a su equipo por "trabajar día y noche", y al jefe del Estado Mayor del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, cuyos "esfuerzos incansables ayudaron a apagar las llamas de la guerra y a convencer a las partes beligerantes de que dialogaran".