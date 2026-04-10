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La 'startup' Centinel levanta 1,2 millones de euros para automatizar la contabilidad de grandes empresas

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La 'startup' hispano-argentina Centinel ha cerrado una ronda 'pre-seed' de 1,2 millones de euros dos meses después de su lanzamiento, en enero de 2026.

La operación contó con la participación de inversores como Boost Capital Partners, Lanai VC y Abac Capital, entre otros, según informó la compañía en un comunicado.

Desde su nacimiento, Centinel acumula una cartera de clientes con presencia en España y Francia, incluyendo 'unicornios' y empresas participadas por fondos de 'private equity', además de dar cobertura a las subsidiarias de estas empresas en Estados Unidos y América Latina.

La firma, fundada por Tomás Clark (ex McKinsey), Alan Donaldson (ex Amazon) y Tomás Piaggio (de la red de Google Developer Experts), se configura como un modelo de colaboración humano-inteligencia artificial que automatiza las tareas que más tiempo consumen en el cierre contable de las empresas.

"El resultado es un ciclo contable que antes consumía cientos de horas mensuales y que con Centinel se reduce entre el 80% y el 90% de ese esfuerzo", apuntó Donaldson.

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