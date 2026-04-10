Deco: "Ni Messi ni nadie de su entorno ha llamado para decir 'quiero volver'"

São Paulo, 10 abr (EFE).- El director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza 'Deco', tachó de "irreal" un posible regreso del astro argentino Lionel Messi, pues ni el 10 ni su entorno lo han llamado para expresar su deseo de volver a jugar en el club catalán.

"Ese escenario de regreso, en realidad, al menos desde que yo estoy allí, nunca se ha puesto sobre la mesa. Ni Messi ni nadie de su entorno ha llamado para decir: 'Mira, quiero volver, quiero jugar'. Eso ha sido mucho rumor, muchas cosas irreales", dijo el excentrocampista en una extensa entrevista publicada en el portal Ge.

Deco insistió en que el actual atacante del Inter Miami apenas "hizo una publicación" en sus redes sociales "diciendo que algún día quería volver, pero no especificó" cuándo ni cómo.

"Hablar de este tipo de cosas con un jugador tan grande como Leo es un poco absurdo si no hay nada real o concreto", añadió.

El jefe del área deportiva culé se refirió al 10 de la Albiceleste como "el mejor jugador de la historia del fútbol o uno de los mayores", pero subrayó que el fútbol no es eterno y que todo tiene "un comienzo, un medio y un final".

"Como jugador, está en un buen momento. Se fue al Inter, tomó esa decisión, las cosas se dieron y debe de estar feliz allí", indicó.

Preguntado sobre si las recientes imágenes en las que Messi apareció en el césped del Camp Nou fueron una sorpresa para el club, Deco dijo que desconoce los pormenores de la visita del campeón mundial.

"Creo que iba a la selección y estaba en el hotel, no se quedó en casa. Al final salió a dar una vuelta y entró (al Camp Nou). Creo que fue más o menos así, por lo que supe", comentó.

Por otro lado, el exjugador del Barça relató que la campaña para la reelección de Joan Laporta como presidente fue "compleja", aunque se congratuló por "mantener al equipo al margen" de los comicios.

En este sentido, dijo que los cinco años más de mandato de Laporta servirán para "consolidar el proyecto".

"Hemos conseguido reconstruir un equipo para poder luchar para ser campeón contra un Real Madrid fuerte, un Atlético de Madrid fuerte y contra clubes de Europa que han gastado más que nosotros en los últimos años", analizó.

Además, minimizó los problemas defensivos de la plantilla y los achacó a una pérdida de intensidad en la alta presión que exige el técnico Hansi Flick.

En relación a su futuro, dejó en el aire acompañar a Laporta hasta el final de su próximo mandato.

"No sé si me quedaré los cinco años, porque necesito trabajar bien cada año para que las cosas continúen", advirtió. EFE