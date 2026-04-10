Declaran en Rusia 'agente extranjero' a nieto de célebre escritor de ciencia ficción

Moscú, 10 abr (EFE).- La justicia rusa declaró este viernes 'agente extranjero' al filólogo e historiador ruso Iván Tolstói, nieto del escritor soviético Alexéi Tolstoi, conocido por ser uno de los pioneros de la ciencia ficción.

Según el Ministerio de Justicia, Iván Tolstói "difundía informaciones falsas sobre las decisiones tomadas por las autoridades rusas y su política, se expresó contra la operación militar especial en Ucrania".

Actualmente Tolstói es comentador de Radio Svoboda y ha escrito varios libros sobre la emigración rusa.

Iván es nieto de Alexéi Tolstói (1883-1945), recodado por sus novelas de ciencia ficción 'Aelita', 'El hombre anfibio' y 'El hiperboloide del ingeniero Garin', entre otras.

En 1917 rechazó la revolución bolchevique rusa y emigró al año siguiente, pero en 2023 rectificó su posición y regresó a Rusia, donde fue aclamado como uno de los mejores escritores ruso-soviéticos del siglo XX.

La ley sobre agentes extranjeros, inicialmente aprobada en 2012, se ha ido recrudeciendo en los últimos años con imposiciones como el registro de este estatus; la obligación de incluir información sobre esta condición en todas las publicaciones; la prohibición de participar en elecciones y en las compras estatales; recibir ayudas estatales o incluso firmar contratos con las Fuerzas Armadas.

La Duma o cámara de diputados rusa aprobó varios proyectos de ley que incrementan el control de las actividades de los agentes extranjeros, les prohíben ejercer cualquier tipo de docencia y recibir cualquier tipo de ayuda estatal, además de recrudecer las penas de cárcel por sus actividades contra el Estado ruso.

En la actualidad el Ministerio de Justicia ha incluido en la lista de agentes extranjeros a más de 50 organizaciones que según las autoridades rusas "cumplen activamente con encargos del enemigo" en las esferas de la docencia y la educación. EFE