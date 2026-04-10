Activision incorpora los comandos de voz para mejorar la accesibilidad en Call of Duty: Black Ops 7

Activision ha anunciado una actualización para el videojuego Call of Duty: Black Ops 7 para integrar la compatibilidad con Cephable, una plataforma de accesibilidad que permite a los jugadores realizar acciones en el juego mediante comandos de voz, movimientos con la cabeza y botones de acción rápida.

Esta incorporación está diseñada para que más jugadores puedan disfrutar del juego, incluyendo así a aquellos con movilidad reducida que dependan de otros métodos para interactuar más allá de los mandos o el teclado y el ratón, como ha explicado la compañía en su blog.

La empresa ha indicado que los 'inputs' de Cephable funcionan igual que los controles tradicionales, pero ha matizado que al pasar por un procesamiento adicional y un servicio externo antes de llegar al juego, pueden presentar diferencias de latencia, por lo que no están pensadas para un modo de juego competitivo.

Concretamente, los 'inputs' se procesan localmente a través de las aplicaciones de Cephable y se traducen en comandos estándar dentro del juego. Por ejemplo, un jugador puede decir "Disparar" desde su móvil para que se ejecuten los disparos en la consola.

Otra de las opciones que ofrece Cephable es el control mediante movimientos de la cabeza y expresiones faciales registrados por la cámara del dispositivo; así como botones de acción rápida.

Para acceder a estos controles, los usuarios deben descargar la aplicación de Cephable en PC o en el móvil y vincularla con la cuenta de Call of Duty. Una vez se hayan conectado, se pueden configurar los controles en función de sus necesidades. De igual manera, Activision ha habilitado una página con preguntas frecuentes para cualquier duda o problema que surja durante el proceso.

Por el momento esta función se encuentra disponible en fase piloto dentro del juego, con controles gratuitos y opcionales para los modos de Campaña, Zombies, Arcade y Campo de tiro en todas las plataformas.