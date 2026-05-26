El fútbol mundial se une en el primer 'Día Mundial del Fútbol Solidario' impulsado por Common Goal

Common Goal ha impulsado la celebración este martes del primer Día Mundial del Fútbol Solidario, una iniciativa global que busca movilizar el alcance, la cultura y la influencia de este deporte para apoyar a comunidades y organizaciones que utilizan el fútbol como herramienta para generar un impacto social positivo en todo el mundo.

Esta jornada se celebra justo un día después del Día Mundial del Fútbol -proclamado por las Naciones Unidas el 25 de mayo- y cuenta con el respaldo de UN Football for the Goals. Su objetivo principal es "transformar los valores de solidaridad, paz, inclusión y bienestar reconocidos por la ONU en una acción colectiva a nivel mundial", según un comunicado.

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Además, la cita se produce a las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando construir un legado social que trascienda al propio torneo. La campaña invita a jugadores, clubes, marcas, medios, aficionados y organizaciones comunitarias a unirse a través de donaciones, eventos locales y acciones solidarias. Para visibilizar este apoyo, se ha establecido como símbolo universal el gesto de un corazón hecho con las manos.

En su primera edición, el movimiento ya cuenta con la adhesión de más de 200 organizaciones que generan oportunidades y transforman vidas en más de 100 países. Asimismo, está respaldado por destacadas figuras del panorama futbolístico internacional como Jürgen Klopp, Dani Olmo, Irene Paredes, Vero Boquete, Serge Gnabry, Vivianne Miedema y el campeón del mundo con España Juan Mata.

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"El fútbol tiene el poder de conectar a miles de millones de personas en todo el mundo. El Día Mundial del Fútbol Solidario es una invitación a utilizar ese poder colectivo para apoyar a las comunidades que cada día utilizan el juego para cambiar vidas", ha destacado el propio Juan Mata.

En el caso de España, la iniciativa ha sumado el apoyo de importantes instituciones como la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). A nivel nacional, también participan activamente entidades locales que desarrollan proyectos de inclusión para personas refugiadas, empoderamiento de niñas y desarrollo juvenil, como CEAR Fútbol, Dragones de Lavapiés, La Rotllana, Asociación Alacrán, Love.futbol Spain, Red Deporte, Fútbol Más España y Associació Esportiva Ramassà.

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Por su parte, la directora de Marca y Comunicación de Common Goal, Elvira González-Vallés, ha explicado que este día representa "un paso más" en la ambición de dar visibilidad y apoyo a las personas que, desde comunidades de todo el mundo, crean oportunidades para los jóvenes a través del juego. "Ellas son el corazón de este movimiento y merecen que, al menos una vez al año, el fútbol entero se una para poner el foco en su trabajo y apoyarlas", ha reivindicado.