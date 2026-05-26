El presidente de Túnez amnistía a cerca de 1.200 presos con motivos de la festividad del Eid al Adha

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha anunciado este martes una amnistía para cerca de 1.200 presos, así como una libertad condicional a más de 185, con motivo de la celebración del Eid al Adha, una de las festividades más importantes para los musulmanes.

"Con motivo de la celebración del Eid al Adha, el presidente, Kais Saied, emitió un perdón presidencial para la liberación de 1.187 prisioneros y dio instrucciones para conceder una libertad provisional a otros 187", ha dicho la Presidencia tunecina en un comunicado publicado en redes sociales.

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El Eid al Adha, conocido como Fiesta del Sacrificio, es una de las principales festividades para los musulmanes --junto al Eid al Fitr, en el fin del mes de Ramadán-- y este año tiene lugar en la noche del martes al miércoles, poco después del inicio de la peregrinación a La Meca, en Arabia Saudí.

Said ha hecho frente a críticas de la oposición, encabezada por el islamista Ennahda, por su deriva autoritaria desde 2021, cuando anunció su decisión de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

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La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.