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Metro decora las estaciones que recorren Vallecas para animar al Rayo en la final de la Conference

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La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones de Metro que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para animar al Rayo Vallecano de cara a la final de la Conference League, que disputa este miércoles frente al inglés Crystal Palace en Leipzig (Alemania).

En concreto, se han desplegado pancartas y vinilos decorativos en los accesos de las estaciones Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros.

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Además, Portazgo incorpora también una ambientación especial en pasillos y andenes dedicada tanto al club como a la tradicional San Silvestre Vallecana. En conjunto, cerca de 230.000 usuarios transitan diariamente por estas instalaciones, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El partido del miércoles representa una cita histórica para el equipo madrileño, que disputará la primera final europea en sus cien años de historia. Así, el Rayo está a 90 minutos de hacerse con el primer título de su trayectoria y convertirse en el primer equipo español en ganar la Conference League.

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Además, el Estadio de Vallecas contará con tres pantallas gigantes en la que los aficionados podrán seguir el partido en directo. Se colocará una frente a cada grada del estadio, que cuenta con una capacidad de más de 14.700 localidades.

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