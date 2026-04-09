La insurtech Stoïk triplica su cartera de clientes en España en seis meses y supera las 700 empresas

La 'insurtech' de Europa especializada en riesgos cibernéticos y ciberseguridad Stoïk ha triplicado en los últimos seis meses el número de clientes en España, hasta superar las 700 empresas.

"Nuestro primer año en España ha sido excepcional. Hemos conseguido que 200 mediadores tengan ya pólizas emitidas con nosotros y hemos cotizado con más de 500 corredores. Además, en los últimos meses hemos lanzado dos nuevas herramientas como son Stoïk MDR y Stoïk Email Security, para ayudar a las empresas a mejorar su ciberseguridad", ha explicado en un comunicado el director de la insurtech en España, Juan Ignacio Ramallo.

Por su parte, el consejero delegado y cofundador de Stoïk, Jules Veyrat, ha defendido que el país "representa una gran oportunidad para la compañía", ya que se trata de un mercado "en plena expansión" que cuenta con un "gran número de empresas".

A nivel global, la compañía fundada en 2021 por Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer y Philippe Mangematin, ha alcanzado una cartera de clientes de más de 11.500 empresas.

Asimismo, a principios de año, Stoïk anunció el cierre de una ronda de financiación Serie C de 20 millones de euros, la cual permitirá reforzar su oferta de ciberseguridad y seguros a la vez que "continuar con su expansión internacional, con foco especial en Europa, e invertir de forma adicional en el desarrollo de capacidades propias de inteligencia artificial (IA)", según ha argumentado la compañía.

"Con esta financiación en Stoïk queremos acelerar la creación de agentes de IA propios que se sitúan en el núcleo de nuestras capacidades de prevención, detección y respuesta. De esta forma, queremos ser el CISO --responsable de proteger los activos digitales, datos y sistemas de una empresa-- de Europa a través de un enfoque único, integrado y transversal a toda la organización", ha concluido Veyrat.

La compañía, se basa en un modelo 360º impulsado por inteligencia artificial, que integra agentes de IA propios, y que combina ciberseguro, prevención y detección activa de riesgos, y equipos internos de respuesta a incidentes mediante cuatro elementos: uno enfocado en el riesgo técnico, otro en el riesgo humano y un tercero en defensa, y, un último que da respuesta a incidentes por medio de un equipo de expertos interno (CERT, por sus siglas en inglés).