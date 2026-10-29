HRW dice que cerco de hutíes a tercera ciudad del Yemen podría constituir crimen de guerra

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El Cairo, 29 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que el cerco impuesto por los rebeldes hutíes a la ciudad de Taiz, la tercera más grande del Yemen, podría constituir un crimen de guerra debido al corte de rutas de suministro y al "uso del hambre" como método de conflicto.

La organización recordó en un comunicado que, a principios de octubre, los hutíes "cercaron completamente la ciudad y bloquearon y atacaron la principal ruta de suministro restante", lo que ha provocado una grave escasez de combustible, alimentos, agua, medicinas, gas para cocinar y acceso de ayuda humanitaria.

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Los rebeldes asedian Taiz desde 2015 en el marco de la guerra iniciada en 2014 y, desde entonces, han bloqueado el acceso a todas las rutas principales que conectan la ciudad con el resto del país y han "negado la ayuda humanitaria a un millón de residentes", que han vivido doce años bajo incesantes bombardeos.

La reactivación de la violencia en el país tras el alto el fuego de 2022 que comenzó el pasado mes de agosto ha llevado a que desde octubre la ciudad haya quedado completamente cercada nuevamente.

Residentes informaron a HRW sobre la dificultad para obtener alimentos y gas para cocinar, cuyo precio ha aumentado un 400 % en apenas un mes de cerco total, mientras que la escasez de agua ha sido agravada por la de combustible, esencial para el funcionamiento del bombeo y para los camiones de transporte.

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Eso mismo ha afectado a los hospitales y a los suministros sanitarios, que llegaban a Taiz desde Aden, la segunda ciudad más grande del Yemen y sede del Gobierno internacionalmente reconocido desde que los hutíes tomaron en 2014 la capital, Saná.

"El derecho internacional humanitario aplicable al conflicto armado en Yemen no prohíbe la guerra de asedio siempre que el propósito sea alcanzar un objetivo militar y no matar de hambre o causar un daño desproporcionado a la población civil", recordó la organización.

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Ante esta situación, pidió a las partes beligerantes que faciliten el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles y evitar "retrasarla arbitrariamente", al tiempo que exigió que garanticen la libertad de movimiento de las agencias de asistencia, que "solo puede ser restringida temporalmente por razones de imperiosa necesidad militar".

"Los hutíes no pueden usar el asedio de Taiz para justificar la catástrofe humanitaria que están causando a los civiles. Deben facilitar de inmediato la entrada de alimentos, combustible, medicinas, agua y ayuda para evitar más sufrimiento", sentenció la nota. EFE

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