El brent sube casi un 3 %, hasta 97 dólares, por incertidumbre sobre alto el fuego en Irán

Madrid, 9 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio sube casi un 3 % en la apertura de este jueves, hasta el entorno de los 97 dólares, mientras el mercado mantiene la incertidumbre sobre el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán.

A las 7 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,85 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 97,42 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

El crudo sube este jueves después de desplomarse en la víspera más del 13 %, en una caída muy similar a las que se produjeron en la pandemia de la covid, en marzo de 2020, o la guerra en Irak, en 2003.

El brent se desplomó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase un alto el fuego de dos semanas de la guerra con Irán, sujeto entre otras, a la condición de reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico de petróleo y del gas.

No obstante, y mientras se suceden los ataques de Israel en el Líbano, Trump ha advertido de que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado.

Asimismo, aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y advirtió de que si el pacto no se respeta, "comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca", aunque consideró ese escenario "muy improbable".

De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sube de nuevo este jueves. Antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, avanza el 3,54 %, hasta los 97,75 dólares. EFE