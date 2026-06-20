Agencias

Alto comisionado de la ONU lamenta nuevo reglamento de la UE para agilizar deportaciones

Guardar
Google icon

Ginebra, 20 jun (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, lamentó la adopción por el Parlamento Europeo de un nuevo reglamento de retornos que permitirá la agilización de las deportaciones de migrantes y solicitantes de asilo a través de centros de devolución a terceros países.

"Los Estados de la UE no pueden simplemente externalizar a terceros países sus obligaciones en materia de derechos humanos", indicó este sábado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Afirmó que la cuestión es especialmente sensible en el caso de detenciones y devoluciones de personas vulnerables, incluidos niños, lo que "conlleva un alto riesgo de que se vulneren los derechos humanos".

Türk también recordó que el derecho internacional deja claro que nadie debe ser devuelto a un lugar donde corra el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos u otros daños irreparables.

Los eurodiputados avalaron el 17 de junio el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

28 hospitalizados, 9 de ellos en estado grave, por un choque de trenes en Inglaterra

Infobae

Muere un segundo militar libanés por las heridas sufridas en un ataque israelí del viernes

Infobae

Previa del Bélgica - Irán

Previa del Bélgica - Irán

Una ONG cifra entre 700 y 1.500 las víctimas de abusos en una escuela católica francesa

Infobae

Martín Anselmi busca reverdecer la tradición de los técnicos argentinos en el Elche

Infobae