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Un juez quita el pasaporte y envia a juicio a la esposa del presidente de gobierno español

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Madrid, 20 jun (EFE).- Un juez ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le ha aplicado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado esta decisión en un auto judicial difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por considerar que existe riesgo de fuga de Gómez.

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Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y también a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

También manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía, y después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella basada en informaciones de prensa. EFE

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