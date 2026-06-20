Agencias

Ejército israelí dice estar "comprometido" con la tregua con Hizbulá mientras ataca Líbano

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Jerusalén, 20 jun (EFE).- El Ejército israelí aseguró este sábado a mediodía que está "comprometido" con el alto el fuego suscrito con la milicia libanesá Hizbulá -que también confirmó que la tregua está en vigor desde ayer- y que ha continuado atacando en su país vecino en supuesta represalia a proyectiles lanzados por el grupo libanés.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están comprometidas con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas", indicó en el Ejército en un comunicado. EFE

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