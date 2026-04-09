Agencias

Bruselas abre convocatoria para repartir hasta 400 millones en becas de investigación postdoctorales

Guardar
Imagen RZYXIKGOPBENLILMM7YL3P3HTM

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para optar a las becas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a las que se destinarán este año 399,05 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias para apoyar a investigadores europeos que quieran adquirir nuevas competencias en diversas disciplinas y sectores fuera de la Unión Europea.

Desde la creación de estas becas en 1996, según indica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más de 150.000 investigadores han participado en los proyectos promovidos por esta iniciativa, incluidos 23 premios Nobel.

La convocatoria abierta ahora estará disponible para la presentación de candidaturas hasta el 9 de septiembre, aunque no será la única oportunidad de financiación para los investigadores este año a través de las becas MSCA, ya que habrá dos más.

En concreto, Bruselas prevé abrir una en mayo para captar y formar doctorandos en el ámbito académico y otros sectores, como la industria, las empresas y el gobierno, y otra en diciembre para aumentar el atractivo de las carreras de investigación europeas abordando la precariedad laboral y ofreciendo condiciones de trabajo de excelencia.

"El futuro de Europa depende del conocimiento, el descubrimiento y el talento", ha destacado en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para marcar el 30 aniversario de la puesta en marcha de este programa de becas.

"Durante 30 años, las MSCA han permitido a los investigadores ampliar las fronteras de la ciencia y convertir las ideas en progreso para la sociedad y hoy renovamos este compromiso. Nuestro mensaje es claro para los investigadores de todo el mundo: Aporten su ambición, aporten su talento, Europa es su lugar para la innovación y la prosperidad", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 9 de abril de 2026 (12:00 GMT)

Infobae

Guillermo Francella, Premio Platino de Honor 2026 por una "sobresaliente" trayectoria

Infobae

Girona, puente del Real Madrid hacia Múnich y cita con la permanencia

Infobae

Pisarello (Sumar) acusa a Israel de sabotear la paz y cree que la guerra de Irán es la "primera derrota" de Trump

Pisarello (Sumar) acusa a Israel de sabotear la paz y cree que la guerra de Irán es la "primera derrota" de Trump

Tedae y 12 empresas impulsan la presencia de la industria española de defensa en la feria Fidae de Chile

Tedae y 12 empresas impulsan la presencia de la industria española de defensa en la feria Fidae de Chile