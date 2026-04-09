Bruselas abre convocatoria para repartir hasta 400 millones en becas de investigación postdoctorales

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para optar a las becas postdoctorales Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a las que se destinarán este año 399,05 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias para apoyar a investigadores europeos que quieran adquirir nuevas competencias en diversas disciplinas y sectores fuera de la Unión Europea.

Desde la creación de estas becas en 1996, según indica el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más de 150.000 investigadores han participado en los proyectos promovidos por esta iniciativa, incluidos 23 premios Nobel.

La convocatoria abierta ahora estará disponible para la presentación de candidaturas hasta el 9 de septiembre, aunque no será la única oportunidad de financiación para los investigadores este año a través de las becas MSCA, ya que habrá dos más.

En concreto, Bruselas prevé abrir una en mayo para captar y formar doctorandos en el ámbito académico y otros sectores, como la industria, las empresas y el gobierno, y otra en diciembre para aumentar el atractivo de las carreras de investigación europeas abordando la precariedad laboral y ofreciendo condiciones de trabajo de excelencia.

"El futuro de Europa depende del conocimiento, el descubrimiento y el talento", ha destacado en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para marcar el 30 aniversario de la puesta en marcha de este programa de becas.

"Durante 30 años, las MSCA han permitido a los investigadores ampliar las fronteras de la ciencia y convertir las ideas en progreso para la sociedad y hoy renovamos este compromiso. Nuestro mensaje es claro para los investigadores de todo el mundo: Aporten su ambición, aporten su talento, Europa es su lugar para la innovación y la prosperidad", ha remachado.