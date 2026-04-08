Vicepresidenta de Filipinas pide a la Justicia detener su juicio político en el Parlamento

Bangkok, 8 abr (EFE).- La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, presentó en el Tribunal Supremo una petición para detener el juicio político en el Parlamento que podría derivar en su destitución, recogen este miércoles medios locales.

Un comité de la Cámara de Representantes de Filipinas analiza desde finales de marzo dos denuncias que vinculan a la política, hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), con supuestos delitos de corrupción, parte de un largo e intrincado proceso que podría terminar con su inhabilitación para ocupar un cargo público.

En un intento por bloquear el proceso, Duterte, quien ya sobrevivió a un proceso similar en 2025 y ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales de 2028, alegó ante la Justicia que la investigación en su contra es "inconstitucional".

Según la queja, el proceso actual viola las leyes filipinas que estipulan que no se pueden iniciar procedimientos de juicio político contra el mismo funcionario más de una vez en el plazo de un año.

"El proceso de destitución contra la demandante es inconstitucional y de continuar resultará en una injusticia y una burla a los procesos que nuestra Constitución y nuestras leyes siempre han buscado proteger", asegura la petición, según recoge el portal de noticias Manila Bulletin.

Una de las demandas presentadas contra la vicepresidenta la acusa de traición a la confianza pública, corrupción y sobornos, por el supuesto uso indebido de 612 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) en fondos confidenciales, así como por las amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr, cuando en noviembre de 2024 afirmó haber ordenado matarlo si ella misma era asesinada.

Las audiencias actuales son parte de una fase preliminar del proceso. El comité deberá emitir unas conclusiones que se remitirán al pleno de la Cámara de Representantes para su votación, donde se necesita la aprobación de un tercio de sus miembros para enviar la acusación al Senado.

Una vez en la Cámara Alta, los 24 senadores -varios vinculados al clan Duterte- actuarían como jueces junto al presidente del Tribunal Supremo y se requiere una mayoría de dos tercios para emitir una condena.

En febrero de 2025, una investigación similar pasó el filtro de la Cámara de Representantes. Pero, unos seis meses después, fue invalidada por el Tribunal Supremo a raíz de defectos técnicos.

Este veto del Supremo significó que Duterte fuera inmune hasta el pasado febrero, cuando se presentaron las denuncias que se investigan ahora.

Duterte fue elegida vicepresidenta durante las elecciones de mayo de 2022, a las que concurrió formando un tándem con Marcos Jr.

La alianza de estas dinastías políticas comenzó a desintegrarse pronto y llegó a su punto álgido en noviembre de 2024, con las amenazas de Duterte. EFE