Un grupo de hinchas de San Lorenzo es devuelto a Argentina al intentar entrar a Paraguay

Asunción, 8 abr (EFE).- Un grupo de 24 hinchas del San Lorenzo de Almagro debió retornar este miércoles a Argentina tras ser rechazado su ingreso por un puesto fronterizo en Paraguay, donde esperaban asistir a un partido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante el local Recoleta, informaron las autoridades.

La Dirección de Migraciones denegó la entrada de los aficionados en el control fronterizo de la localidad paraguaya de Puerto Falcón, que colinda con la ciudad argentina de Clorinda.

Según un informe de la Policía Nacional de Paraguay, los hinchas tienen una "prohibición de acceso a eventos deportivos" establecida en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

El jefe de la Policía de Asunción, Juan Agüero, dijo al canal privado NPY que cinco autobuses con seguidores del equipo argentino llegaron a la capital paraguaya, e indicó que en un primer control incautaron bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y petardos, que aseguró están "totalmente prohibidos" en los estadios.

Este miércoles, San Lorenzo visita a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunción en un juego por la primera fecha del grupo D de la Sudamericana, del que también hacen parte el brasileño Santos y el ecuatoriano Deportivo Cuenca.

Recoleta logró clasificarse por primera vez a una fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer en la fase previa a su compatriota Nacional, mientras que San Lorenzo, el primer campeón de la Sudamericana en 2022, ha disputado en 12 ocasiones el torneo. EFE