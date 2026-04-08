Agencias

Llegan a París los dos franceses liberados tras pasar más de tres años encarcelados en Irán

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Los ciudadanos franceses Cécile Kohler y Jacques Paris han llegado este miércoles a París, la capital de Francia, tras abandonar Irán después de pasar más de tres años encarcelados en suelo iraní, donde fueron detenidos en 2022 y acusados de espionaje.

Los dos han aterrizado ya en el aeropuerto Charles de Gaulle, al que han llegado en un vuelo comercial. Allí, han sido recibidos por varios equipos del Centro de Crisis del Gobierno antes de desplazarse hasta el palacio del Elíseo, donde se reunirán con el presidente, Emmanuel Macron.

Tras casi cuatro años encarcelados, su liberación supone un "profundo alivio", tal y como ha manifestado el jefe de Estado francés, que ha dado las gracias a las autoridades de Omán por su mediación, especialmente "en los tiempos actuales". "También queremos dar las gracias a todos los servicios estatales que se han visto involucrados, incluido el embajador en el terreno", ha explicado durante una rueda de prensa.

Además, ha aplaudido las acciones del ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, y a sus equipos. "Han hecho un gran trabajo, con coraje, y estamos extremadamente agradecidos", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "nos complace enormemente recibirlos en suelo francés".

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