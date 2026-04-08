La Organización Marítima Internacional celebra el alto el fuego entre Irán y EEUU

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha celebrado el alto el fuego anunciado en Oriente Próximo y ha expresado la disposición del organismo de Naciones Unidas responsable de la seguridad y la protección del transporte marítimo para implementar un mecanismo adecuado que garantice el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz.

"Por la salud y el bienestar de la gente de mar y del sector marítimo mundial, celebro el alto el fuego anunciado en Oriente Medio", ha comentado Domínguez, añadiendo que trabaja con las partes pertinentes para implementar un mecanismo adecuado que garantice el tránsito seguro de los buques por el estrecho de Ormuz.

"La prioridad ahora es asegurar una evacuación que garantice la seguridad de la navegación", ha apuntado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado "suspender los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, tras lo que Teherán ha subrayado que durante ese periodo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Posteriormente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo por el que Washington ha aceptado suspender sus ataques contra Irán durante dos semanas incluye a "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.