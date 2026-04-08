El iPhone plegable mantiene su lanzamiento para septiembre junto al iPhone 18 Pro y el Pro Max, según Gurman

Apple continúa con sus planes de lanzar su primer iPhone plegable para septiembre junto al iPhone 18 Pro y Pro Max, según ha avanzado el periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman.

Gurman ha desmentido las informaciones de Nikkei Asia, que apuntaban a que unos problemas durante las pruebas de ingeniería podían retrasar de nuevo la llegada del dispositivo, así como el envío de producto.

No obstante, el periodista de Bloomberg ha señalado que la complejidad de la nueva pantalla y sus materiales pueden limitar el suministro oficial durante varias semanas, pero ha indicado que Apple está desarrollando una estrategia para poner a la venta el modelo plegable junto al iPhone 18 y sus variantes.

Aunque fuentes anónimas cercanas a la empresa han apuntado a que el lanzamiento de este 'smartphone' plegable se llevará a cabo en septiembre, Gurman ha matizado que la fecha no es definitiva, ya que a falta de seis meses, la producción no se ha intensificado aún.

Además, Gurman avanzó el pasado mes de marzo que la llegada del iPhone plegable estaba prevista en el marco del lanzamiento de los dispositivos de gama alta 'Ultra' en otoño de este año, que incluirá también un MacBook Pro con pantalla OLED táctil y una nueva generación de AirPods equipados con cámaras.