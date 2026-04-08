0-1. Villamil marca el gol de Liga de Quito en la victoria a 4.150 metros de altitud

El Alto (Bolivia), 7 abr (EFE).- El boliviano Gabriel Villamil fue decisivo al anotar el gol de la victoria de Liga de Quito en su visita a Always Ready, en partido disputado en los 4.150 metros de altitud de El Alto, en Bolivia, en el primer juego del grupo G de la Copa Libertadores.

El mediocampista anotó en el cuarto minuto de adición del partido, para que su equipo sume sus tres primeras unidades, en el grupo que completan el brasileño Mirassol y el argentino Lanús, que debutarán el miércoles.

Always Ready inició el partido manejando los tiempos y con un dominio continuo de la pelota, mientras Liga de Quito dispuso una línea de cinco jugadores en el fondo para contener al rival.

El equipo boliviano tuvo en los remates de media distancia y en el continuo movimiento del balón los recursos para generar peligro en el arco de Gonzalo Valle.

Fernando Nava, en el minuto 20, y Rai Lima, en el 28, remataron y encontraron al portero del equipo ecuatoriano bien ubicado y con buena respuesta.

Liga de Quito buscó administrar sus recursos para atenuar el desgaste en la altura.

El primer tiempo se cerró con un amplio dominio del 'millonario' boliviano.

En el segundo tiempo, la presión de Always Ready fue constante, pero en una de las jugadas más claras Valle tuvo dos intervenciones consecutivas meritorias.

Liga de Quito apostó en el último cuarto de hora por buscar el arco rival, pero falló varias veces en la puntada final.

Villamil, quien junto a Valle fue de los mejores en la cancha, selló la victoria al sacar ventaja de la última jugada de peligro de su equipo.

En la próxima fecha del 14 de abril, Liga de Quito recibirá a Mirassol, mientras que dos días después Lanús será local ante Always Ready.

- Ficha técnica:

0. Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal (m.73, Richet Gómez), Luis Caicedo, Yhorman Hurtado (m.54, Carlitos Rodríguez), Dieguito Rodríguez; Joel Amoroso, Rai Lima (m.66, Fernando Saucedo), Héctor Cuéllar, Fernando Nava (m.54, Jesús Maraude); Enrique Triverio y Juan Godoy (m.54, Felipe Passadore).

Entrenador: Julio César Baldivieso

1. Liga de Quito: Gonzalo Valle; José Quintero (m.90, Josué Bueno), Luis Segovia, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Yerlin Quiñonez (m.79, Gian Franco Allala), Fernando Cornejo (m.69, Kevin Minda), Gabriel Villamil, Jesús Pretel, Janner Corozo (m.69, Michel Estrada); Deyverson (m.69, Jeison Medina).

Entrenador: Tiago Nunes

Gol: 0-1, m.94: Gabriel Villamil.

Árbitro: el colombiano Carlos Ortega amonestó a Leonel Quiñónez, Rai Lima, Dieguito Rodríguez, Mina, Valle y Luis Caicedo.

Incidencias: partido jugado en el estadio Municipal de El Alto, situado a 4.150 metros de altitud.