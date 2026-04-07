Martes, 7 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 7 abr (EFE).-

Washington.- Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (02.00 horas), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

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Beirut.- El partido cristiano Fuerzas Libanesas despide a su responsable local Pierre Mouawad, cuya muerte en un ataque israelí ha disparado los miedos a potenciales estallidos de violencia interna, mientras el grupo chií Hizbulá hace frente, sin apoyos, a la invasión de Israel.

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Miami (EE.UU.).- Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia para grabar la experiencia de la tripulación.

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Miami (EE.UU.).- Conversación de los astronautas a las 14.29 hora del este de EEUU (20.29 horas) y después una conferencia de prensa de la NASA.

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Budapest.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realiza este martes y miércoles una visita a Budapest, con el objetivo de apoyar al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ante las elecciones generales del próximo domingo en Hungría. Rueda de prensa de Vance y Orbán prevista para las 13.20 horas.

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Taipéi/Pekín.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, viaja a China para una visita en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que será la primera de un líder del Kuomintang taiwanés en una década.

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Caracas.- Familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia protestan a las afueras de la sede administrativa del Parlamento para exigir la amnistía de sus parientes.

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Caracas.- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, ha convocado a una sesión en la que se espera que se reanude el debate de la ley de minas que abre aún más la puerta a la inversión extranjera, mientras tiene pendiente la designación del nuevo fiscal general y defensor del pueblo.

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La Habana.- Acto de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en contra de las sanciones estadounidenses contra la isla.

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Quito.- Grupos y colectivos de izquierda de Ecuador protestan contra el adelanto de las elecciones locales y las nuevas medidas emprendidas por el presidente Daniel Noboa, como las restricciones de gasto en sueldos para gobiernos provinciales y municipales.

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Montevideo.- El director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía uruguayo, Juan Labraga, y el exvicecanciller Nicolás Albertoni encabezan un encuentro en el que se analizará el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur y las oportunidades de inversiones que este puede generar.

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Montevideo.- El Gobierno de Uruguay presenta la estrategia nacional para hacer frente a la crisis que tiene miles de personas sin hogar en el país, especialmente con vistas a la temporada de invierno que se acerca.

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París.- El Tribunal de Apelación de París comienza este martes el interrogatorio al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el juicio por la presunta financiación libia de su campaña a las elecciones presidenciales de 2007, por la que fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión firme por asociación ilícita.

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Lyon.- Lyon acoge la reunión de alto nivel 'One Health Summit' organizada por Francia en el contexto del G7.

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Lyon.- Entre los participante de la reunión de alto nivel 'One Health Summit', figura el ministro español de Agricultura y Pesca de España, Luis Planas, quien hará declaraciones a la prensa.

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Londres.- Los médicos residentes en Inglaterra inician una huelga de seis días en demanda de mejoras laborales.

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Lisboa.- "Miedo" y "retroceso" son las palabras más usadas por el colectivo trans de Portugal para referirse a las propuestas de ley presentadas por el centroderecha y los ultras, que actualmente evalúan el Parlamento y que buscan regresar a una norma de hace quince años para poner trabas a la autodeterminación de género.

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Kigali.- Ruanda conmemora el trigésimo segundo aniversario del genocidio de 1994, en el que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados.

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Seúl.- El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics espera un beneficio operativo récord de alrededor de 57,2 billones de wones (unos 38.000 millones de dólares) para el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de ocho el resultado del mismo período de 2025, anunció este martes la empresa.

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Nueva York (EE.UU.).- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años, con una recopilación de obras hechas por el artista durante sus seis décadas de trayectoria.

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Nueva York (EE.UU.).- Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve.

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Santo Domingo.- Encendido de velas de familiares de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y dejando heridas a más de 180.

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Ciudad de México.- En Ciudad de México, el cabello que cae en una peluquería puede terminar limpiando los canales de Xochimilco y ayudar a proteger al ajolote, una especie endémica en peligro de extinción, mediante un proyecto ambiental para filtrar la contaminación del agua.

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Ciudad de México.- El cantautor colombiano Fonseca ofrece una conferencia de prensa para dar los detalles sobre su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

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París.- El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, y el neerlandés Arne Slot, técnico del Liverpool, comparecen este martes en rueda de prensa la víspera del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre ambos equipos en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

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cdp/alm EFE

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