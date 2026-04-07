Irán dice que los esfuerzos "positivos" de Pakistán para la paz se acercan a "una etapa crítica y sensible"

Las autoridades de Irán han afirmado este martes que los esfuerzos "positivos y productivos" de Pakistán para lograr un acuerdo para poner fin a la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático están acercándose a "una etapa crítica y sensible".

"Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán, basados ??en la buena voluntad y los buenos oficios, para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada", ha dicho el embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri Moqadam, a través de un breve mensaje publicado en redes sociales. "Estén atentos para más información", ha zanjado.

Pakistán lleva días ejerciendo labores de mediación, incluida la canalización de mensajes entre Washington y Teherán, con el objetivo de facilitar un proceso de conversaciones que derive en el fin de la ofensiva lanzada contra Irán, iniciada en medio de un proceso diplomático entre ambos países para intentar pactar un nuevo acuerdo nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como "irracionales" y "excesivas", en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra, que ha tenido además un gran impacto económico a nivel mundial.