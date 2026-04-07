Filipinas confirma la muerte de una segunda nacional en el conflicto de Oriente Medio

Bangkok, 7 abr (EFE).- El Gobierno de Filipinas confirmó este martes la muerte de una segunda ciudadana oriunda del país del Sudeste Asiático en el conflicto en Oriente Medio, tras un ataque con misil que impactó su vivienda en el norte de Israel, según un comunicado del Departamento de Asuntos Exteriores.

La mujer murió este domingo 5 de abril en la ciudad portuaria de Haifa (norte de Israel) junto a su esposo, de nacionalidad israelí, y los padres de este, indicó la Cancillería filipina, que no divulgó la identidad de los fallecidos.

De acuerdo con los servicios de emergencia israelíes, los cuerpos fueron recuperados un día después entre los escombros de un edificio residencial alcanzado por un misil que Tel Aviv atribuyó a Teherán.

Irán lanzó el domingo seis andanadas de misiles dirigidas a ciudades del norte y el sur de Israel, la sexta de las cuales resultó en un impacto directo en un edificio residencial de Haifa.

El Ministerio de Exteriores de Filipinas señaló que la Embajada filipina en Tel Aviv ya notificó a la familia de la fallecida, y aseguró se está gestionando la repatriación de sus restos para "lo antes posible", pese a las dificultades derivadas de las hostilidades en la región.

Se trata del segundo fallecimiento de una persona filipina desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra irán. El primero ocurrió el 1 de marzo, cuando una trabajadora murió mientras intentaba trasladar a su empleador a un refugio antibombas.

Las autoridades filipinas estiman que al menos dos millones de sus ciudadanos residen en Oriente Medio, muchos de ellos trabajadores migrantes expuestos a la escalada del conflicto.

En paralelo, Manila indicó la semana pasada que Teherán se comprometió a permitir el tránsito seguro de embarcaciones con bandera filipina en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global y bloqueado en el marco de guerra, aunque sin precisar plazos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró por su parte este sus amenazas contra Teherán y volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra contra el país persa, manteniendo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo. EFE