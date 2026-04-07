El Rey Juan Carlos recibe un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, 'Reconciliación'

Después de su viaje relámpago de 24 horas a Sevilla este Domingo de Resurrección en la que ha sido su primera visita a España este 2026 para asistir a la vuelta de Morante de la Puebla a los ruedos en La Maestranza, ya conocemos los detalles de la próxima aparición pública del Rey Juan Carlos, que tal y como ha trascendido acudirá el próximo sábado 11 de abril a la Asamblea Nacional francesa en París para recibir premio literario especial por su libro de memorias 'Reconciliación', escrito junto a la autora gala Laurence Debray, que también estará presente en el acto.

Se trata de un galardón que entrega la asociación 'Lire la société' en colaboración con la cámara baja del Parlamento francés con motivo de la Jornada del Libro Político y que, en su 35º edición, ha decidido destacar la obra biográfica del padre del Rey Felipe VI por su valor sobre memoria política.

El Emérito, que actualmente se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la localidad portuguesa de Cascais -donde se especula que podría instalar su residencia cuando abandone Abu Dabi- regresará a París para recibir este prestigioso premio tres años después de arropar al escritor peruano Mario Vargas Llosa -del que está a punto de cumplirse un año de su fallecimiento- en el acto de su ingreso en la Academia Francesa

'Reconciliación' se publicó en noviembre de 2025 en Francia y más tarde, en diciembre, por Planeta en España. En una entrevista con Europa Press, la autora francesa Laurence Debray defendió que este es "un libro para la historia con 'h' mayúscula", en el que elaboró junto a quien fuera jefe de Estado un compendio de "sus memorias y sus recuerdos", resaltando su relación con Franco, la Transición o la Constitución, al margen de las revelaciones que hace sobre su matrimonio con la Reina Sofía, o la relación con su hijo Felipe o con su nieta la Princesa Leonor.