El ministro de Defensa israelí destaca la "cooperación" de su país en el rescate del aviador de EEUU en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo referencia directa a su propia experiencia al abordar el significado de las operaciones de rescate, señalando que él mismo sufrió heridas durante una misión similar y que su hermano Yonatan Netanyahu perdió la vida en la Operación Entebbe en 1976. El mensaje fue dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien atribuyó la “decidida dirección” que permitió el éxito en la liberación del piloto estadounidense capturado en Irán. Con estas declaraciones, Netanyahu subrayó la complejidad y el riesgo inherentes a estas acciones y mostró reconocimiento público a la decisión tomada por el líder estadounidense.

De acuerdo con el diario israelí Yedioth Aharonoth, tanto el primer ministro Netanyahu como el ministro de Defensa, Israel Katz, destacaron la cooperación entre Israel y Estados Unidos durante la operación que resultó en el rescate de uno de los aviadores cuya aeronave F-15 fue derribada sobre cielo iraní el viernes. Katz enfatizó que la liberación del militar estadounidense representa “una nueva expresión de la estrecha colaboración entre ambos países, incluso en los momentos más difíciles”.

El incidente involucró el derribo de un avión de combate estadounidense modelo F-15 en territorio iraní, lo que resultó en el despliegue inmediato de un operativo internacional. Según publicó Yedioth Aharonoth, uno de los integrantes de la tripulación fue rescatado el mismo viernes, aunque no fue hasta el domingo cuando el propio presidente Trump confirmó que la misión para liberar al segundo militar había concluido con éxito.

Netanyahu transmitió sus felicitaciones a Estados Unidos a través de un video compartido en redes sociales. Aseguró que “todos los israelíes se regocijan por el sensacional rescate de un valiente piloto estadounidense por parte de los intrépidos combatientes de Estados Unidos” y estableció un paralelismo entre los valores de ambas sociedades, identificando a Estados Unidos e Israel como países comprometidos con el “principio sagrado” de no abandonar a ningún miembro de sus fuerzas. “Es un principio que compartimos”, manifestó el primer ministro israelí.

Adicionalmente, Netanyahu evocó el historial de operaciones de rescate ejecutadas tanto por Estados Unidos como por Israel, enumerando como ejemplo la Operación Entebbe, en Uganda, donde perdió a su hermano. Resaltó que estos antecedentes reflejan la determinación de las sociedades democráticas de “superar a las fuerzas de la oscuridad y el dolor”.

Durante sus declaraciones, Netanyahu dedicó palabras de aprecio personal a Donald Trump, refiriéndose a él como “Donald, mi querido amigo”, y afirmó que “una vez más su decidido liderazgo ha traído otra gran victoria para Estados Unidos”. El jefe de gobierno israelí cerró el mensaje con un reconocimiento dirigido tanto al presidente como al pueblo estadounidense por el logro alcanzado.

Por parte del Ministerio de Defensa de Israel, Israel Katz también valoró públicamente la colaboración bilateral, puntualizando que se trata de un procedimiento que pone de manifiesto la cercanía y confianza mutua forjada a lo largo de años de relación estratégica. Según informó Yedioth Aharonoth, Katz se dirigió a los socios estadounidenses exteriorizando su felicitación por la eficacia demostrada en esta acción conjunta.

Yedioth Aharonoth consignó detalles sobre la secuencia de los hechos, comenzando por el derribo del F-15 en espacio aéreo iraní y la complejidad logística que implicó la localización y extracción del piloto perdurado. El medio israelí indicó que el desarrollo exitoso del rescate requirió de una coordinación precisa entre las fuerzas de ambos países, en un entorno considerado hostil y bajo condiciones extremas.

El presidente Trump utilizó sus canales oficiales para confirmar la liberación del aviador estadounidense el domingo, dos días después del incidente, lo que puso fin a la incertidumbre acerca de la suerte del segundo miembro de la tripulación. La rapidez de la respuesta internacional y el éxito final del rescate fueron resaltados tanto en mensajes oficiales como en el análisis de las autoridades implicadas.

El caso puso en evidencia la relevancia de la cooperación militar y de inteligencia entre Israel y Estados Unidos, así como los protocolos de actuación ante incidentes en zonas de conflicto. Dentro del contexto señalado por Yedioth Aharonoth, el episodio ha sido interpretado como un indicador de la robustez de los lazos bilaterales y la voluntad de colaboración frente a situaciones de alto riesgo para las fuerzas aliadas.