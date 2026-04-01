Kallas y 9 países europeos abogan por una negociación "directa" entre Líbano e Israel en pro de la coexistencia

El comunicado conjunto firmado por la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea y los ministros de Exteriores de nueve países europeos enfatizó la necesidad de que todos los actores involucrados eviten acciones que incrementen la tensión en la región y reclamó respeto absoluto a la integridad territorial de Líbano. La declaración, según reportó Europa Press, instó a Israel a abstenerse de operaciones terrestres adicionales en territorio libanés y llamó a todas las partes a observar de inmediato el acuerdo de cese de hostilidades, asegurando la protección de civiles, personal humanitario y fuerzas de paz.

Europa Press detalló que los titulares de Exteriores de Bélgica, Croacia, Chipre, Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, junto con la alta representante de la UE, Kaja Kallas, suscribieron esta posición, reclamando una “negociación política directa” entre Líbano e Israel como vía fundamental para contener la escalada bélica y sentar bases sólidas para una coexistencia pacífica en la región. El documento destacó la importancia de fortalecer la soberanía e instituciones de Líbano y blindar al país frente a injerencias exteriores.

El contenido del comunicado manifestó pleno respaldo al Gobierno y al pueblo libanés, lamentando que la población de ese país vuelva a sufrir las consecuencias de un conflicto ajeno, y extendió condolencias a las familias de las víctimas de la violencia tanto en Líbano como en Israel. De acuerdo con lo divulgado por Europa Press, la ofensiva israelí ya ha causado más de 1.250 muertes en Líbano, 3.600 personas han resultado heridas y el número de desplazados supera el millón, en el marco de una serie de bombardeos y operativos sobre el territorio libanés que se mantienen pese al alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.

La declaración abogó por que el Ejecutivo libanés asuma medidas concretas e irreversibles que permitan restablecer su autoridad en todo el país. La carta de los ministros remarcó la necesidad de que el Estado libanés recupere el monopolio legítimo de las armas y avance en las reformas económicas y financieras requeridas por el Fondo Monetario Internacional, buscando que las fuerzas de seguridad nacional sean el único actor armado que garantice la soberanía del país.

En el documento, consignó Europa Press, los firmantes asignaron responsabilidad a Hezbolá por sus acciones militares en apoyo de Irán contra Israel. La declaración condenó estos ataques y solicitó su cese inmediato, al advertir que estas hostilidades amenazan con una mayor escalada regional y un posible involucramiento directo de Teherán en el conflicto.

Los firmantes también reclamaron a Israel evitar acciones que puedan incrementar aún más la violencia, incluidas operaciones terrestres en el sur del Líbano. El texto enfatizó la necesidad de respetar incondicionalmente las fronteras reconocidas del Líbano y reiteró el compromiso de los países suscriptores con el Derecho Internacional Humanitario para la protección de la población civil, infraestructuras estratégicas y personal internacional.

Según Europa Press, los firmantes reafirmaron su respaldo al trabajo de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) desplegada en el sur del país. Insistieron en la importancia de mantener abiertos los canales de coordinación e instaron a las partes a salvaguardar la seguridad del personal y de las instalaciones de la misión. El comunicado explicitó la responsabilidad de todas las partes en cuanto a la seguridad de los contingentes de paz, conforme a las normas internacionales vigentes.

Por último, la Alta Representante y los nueve ministros de Exteriores europeos manifestaron su determinación de continuar asistiendo al Gobierno libanés en el ámbito humanitario. Subrayaron la magnitud del desplazamiento interno, con más de un millón de afectados, y solicitaron a la comunidad internacional involucrarse activamente en la prestación de ayuda humanitaria para asegurar condiciones de vida dignas a la población impactada por el conflicto, informó Europa Press.