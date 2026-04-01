Bolsas chinas y de Hong Kong suben hasta 2,38 % al abrir ante posible desescalada en Irán

Pekín, 1 abr (EFE).- Las principales bolsas de China continental y Hong Kong abrieron este miércoles con subidas de hasta el 2,38 %, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que sus objetivos en Irán están cumplidos y que prevé una retirada de tropas en dos o tres semanas.

Poco después del arranque de la sesión, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzaba un 2,38 % (590,49 puntos), hasta situarse en 25.378,63 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 1,28 % (49,82 puntos), hasta los 3.941,68, mientras que el parqué de Shenzhen ganaba un 1,36 % (180,03 unidades), y se situaba en 13.662,00 puntos.

El repunte de estos mercados, que sigue la tendencia observada a la apertura de los parqués de Tokio y Seúl, se produce después de que Trump afirmara que Estados Unidos prevé retirarse de Irán en dos o tres semanas, al considerar cumplidos sus objetivos militares, y señalara además que otros países más dependientes del estrecho de Ormuz deberán asumir responsabilidades sobre la seguridad de esa vía estratégica.

La evolución de los parqués chinos se produce tras semanas de elevada volatilidad por la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo, alterado el tráfico en torno a Ormuz y presionado al alza los costes energéticos y logísticos en Asia.

A lo largo del último mes, lastrados por la incertidumbre en torno a la guerra en Irán, los dos principales selectivos de la China continental han bajado más de un 6 %, mientras que el Hang Seng ha registrado un descenso de más del 4 %. EFE