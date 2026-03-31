Ronaldo Nazario: "Brasil siempre es favorita, tenemos a los mejores jugadores del mundo"

Ronaldo Nazario visitó a la selección nacional de Brasil en un momento previo al Mundial de fútbol que, según declaró, suele estar marcado por la tensión dentro y fuera del vestuario. El exdelantero compartió impresiones sobre la actualidad del combinado, centrándose en el ambiente y la armonía que observa en el equipo. Aseguró que, en estas circunstancias, resulta fundamental transmitir tranquilidad y optimismo a los jugadores antes de la gran cita que tendrá lugar este verano en Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio. La máxima expectativa del país recae sobre la plantilla, explicando que la esperanza popular en los futbolistas se encuentra a un nivel muy alto. La noticia principal radica en que, según las declaraciones de Ronaldo, la selección de Brasil, gracias a su plantilla y cuerpo técnico, continúa ocupando un lugar de privilegio como favorita al título mundial.

De acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y las declaraciones publicadas en su sitio web, Ronaldo Nazario puso en valor la calidad de los futbolistas que integran actualmente la ‘Canarinha’. Sostuvo que el equipo cuenta con “talentos increíbles” y subrayó la competencia del seleccionador, al que calificó como “impresionantemente bueno”. Durante la previa del amistoso ante Croacia, realizado el martes anterior, insistió en la importancia de mantener, antes del inicio de la Copa del Mundo, la cohesión y el trabajo en equipo.

Según reportó la CBF, Ronaldo manifestó plena confianza, asegurando que los detalles pendientes de ajustar para el Mundial lograrán resolverse a tiempo. El exdelantero del Real Madrid afirmó: “Estoy seguro de que ajustará los pequeños detalles que aún faltan para el Mundial”. Destacó la actitud del cuerpo técnico y su capacidad para perfeccionar los aspectos necesarios en la fase de preparación.

En sus declaraciones recogidas por la CBF, Ronaldo enfatizó la presión que ejerce la afición sobre la selección: “Es importante que actúen como tal, porque la esperanza del pueblo brasileño es muy grande en relación con nuestros jugadores”. Explicó que la percepción nacional sobre Brasil como una potencia futbolística se traduce en la obligación de sobresalir durante la competición y responder a las aspiraciones del público.

El exjugador reiteró la condición histórica de Brasil dentro de los Mundiales, señalando que el combinado “siempre será favorita” por contar con los “mejores jugadores del mundo”. En su intervención, mencionó la necesidad de que los futbolistas asuman ese protagonismo y lo demuestren sobre el terreno de juego. El medio CBF también consignó la preocupación de Ronaldo por la evolución táctica y técnica del equipo, subrayando que aún existen áreas de mejora que requieren atención antes del torneo.

Ronaldo Nazario, campeón mundial con Brasil en las ediciones de 1994 y 2002, resaltó la importancia de la unión interna dentro del plantel. Según sus palabras, este factor resulta clave para afrontar la presión y los compromisos que supone un evento de la magnitud del Mundial. Además, aseguró que tanto él como los históricos del fútbol brasileño se mantendrán cercano al equipo, colaborando y ofreciendo apoyo para alcanzar los objetivos colectivos.

El exfutbolista también se refirió al “compromiso” de los actuales seleccionados, a quienes, de acuerdo con la CBF, trasladó un mensaje claro de apoyo y confianza. Señaló que la responsabilidad que sienten por representar a Brasil en la máxima competencia internacional es grande, pero afirmó que la actitud del conjunto es positiva y abierta a corregir los aspectos necesarios. Durante su visita, transmitió tranquilidad al grupo, incidiendo en la importancia de mantener la calma y la concentración en la preparación final.

Por último, la CBF informó que Ronaldo cerró su intervención destacando la función de acompañamiento de los exjugadores y figuras históricas, a fin de contribuir al bienestar psicológico del plantel y respaldar la gestión del seleccionador en el camino hacia la próxima Copa del Mundo. Tanto en sus palabras como en la información difundida por el organismo, la expectativa se centra en que Brasil mantenga su estatus como uno de los principales aspirantes al título, impulsado por la calidad de sus jugadores, el trabajo técnico y la fortaleza del grupo.