Meta presenta sus primeras gafas con IA optimizadas para cristales graduados

Meta ha presentado sus primeras gafas con inteligencia artificial (IA) optimizadas para cristales graduados, con los modelos Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) y Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2).

La compañía ha explicado que estos nuevos modelos integran una tecnología óptica avanzada que admite casi todas las graduaciones. "Nuestras nuevas gafas Ray-Ban Meta están diseñadas para satisfacer mejor las necesidades de quienes usan gafas graduadas durante todo el día", ha señalado.

El modelo Blayzer cuenta con un diseño rectangular, disponible en tallas estándar y grande, mientras que el Scriber tiene una montura más redondeada. "Son las gafas más cómodas que jamás hayamos diseñado", ha destacado Meta en un comunicado en su web.

Ambas gafas, pertenecientes a la segunda generación, cuentan con bisagras de sobreextensión, plaquetas nasales intercambiables y puntas de las patillas ajustables, para que se adapten a la forma de la cara para un ajuste perfecto.

Los nuevos modelos ya están disponibles para su preventa en Estados unidos con un precio que parte de los 499 dólares (432 euros aproximadamente). Meta ha indicado que estarán disponibles en mercados internacionales seleccionados a partir del próximo 14 de abril.

NUEVOS DISEÑOS Y COMBINACIONES

La compañía ha presentado también nuevos colores y combinaciones para las monturas Ray-Ban Meta, con el color 'Shiny Transparent Peach' (melocotón transparente brillante), lentes marrones para el modelo Skyler y lentes grises para Headliner, y el color 'Shiny Transparent Grey' (gris transparente brillante) con lentes zafiro para el modelo Wayfarer.

También ha anunciado novedades para las monturas de Oakley Meta, en las que se incluyen las lentes 'Prizm Dark Golf' y, por primera vez, la compatibilidad con las lentes 'Prizm Transitions' para las gafas Oakley Meta Vanguard.

ACTUALIZACIONES Y FUNCIONES DE IA

Por último, Meta ha anunciado actualizaciones de 'software' avanzadas y nuevas funciones de IA. Por ejemplo, ahora se puede registrar el seguimiento de nutrición en la aplicación de Meta AI a través del manos libres. De esta forma, los usuarios pueden también preguntrar a las gafas cuestiones del tipo "qué debería comer para aumentar mi energía" y el dispositivo realizará una sugerencia en función del registro.

Esta nueva función estará disponible próximamente para los usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos para las gafas Ray-Ban Meta y Oakley Meta, y a finales de verano para las gafas Meta Ray-Ban Display.

Por otra parte, se han incorporado los resúmenes y la recuperación de mensajes de Whatsapp en manos libres en el Programa de Acceso Anticipado (EAP) para los usuarios de Ray-Ban Meta, Oakley Meta y Meta Ray-Ban Display. Así, los usuarios podrán pedirle a las gafas que les pongan al día de sus mensajes o que resuman la conversación de un chat grupal, por ejemplo.

Por último, Meta extenderá también la escritura neuronal en las gafas Meta Ray-Ban en las próximas semanas y ha anunciado que llegará a iMessage. Esta función permite escribir un mensaje de manera discreta al mover los dedos sobre cualquier superficie y es compatible con Instagram, WhatsApp, Messenger y las apliaciones de mensajería de iOS y Android.