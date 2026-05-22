Activistas australianos denuncian malos tratos de Israel tras ser detenidos en la flotilla

Sídney (Australia), 22 may (EFE).- Los once australianos que integraban la Flotilla Global Sumud y fueron detenidos esta semana por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza denunciaron malos tratos durante su retención y encarcelamiento, mientras el embajador israelí en Camberra dijo que "nadie resultó herido".

La delegación australiana de la flotilla informó este viernes de que los activistas ya fueron liberados y trasladados a Estambul, junto con el resto de los 428 participantes detenidos por Israel durante unas 80 horas.

PUBLICIDAD

"Muchos de nosotros no hemos comido durante días. Nos negaron agua durante dos días", afirmó el activista australiano Zack Schofield en declaraciones difundidas por la cadena pública ABC tras su liberación.

Schofield sostuvo además que los detenidos fueron trasladados a prisión y "tratados realmente mal", aunque agregó que lo vivido "no es nada comparado con lo que ocurre a los palestinos en los territorios ocupados todos los días".

PUBLICIDAD

En videos publicados posteriormente en Instagram, el activista relató episodios de violencia durante la detención. Según su testimonio, vio a un soldado israelí señalar a un hombre "que parecía árabe" y llevarlo a un contenedor de carga donde presuntamente fue torturado.

"Escuchamos sus gritos", aseguró.

PUBLICIDAD

También afirmó que, cuando algunos detenidos protestaron por lo sucedido, las fuerzas israelíes "comenzaron a disparar contra la gente". "Buscaban una excusa para infligir violencia sobre todos nosotros y eso continuó durante toda la estancia en prisión", denunció.

Por su parte, el embajador de Israel en Australia, Hillel Newman, negó las acusaciones en una entrevista con ABC.

PUBLICIDAD

"Nadie, de las más de 400 personas que iban en la flotilla, resultó herido", afirmó Newman.

El diplomático también rechazó denuncias previas de violencia y abusos contra activistas detenidos en flotillas con destino a Gaza y aseguró que "hay muchas acusaciones que se lanzan por ahí que no son ciertas".

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Newman se produjeron después de que circularan imágenes del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, burlándose de los activistas detenidos mientras agitaba una bandera israelí, un gesto que, según el embajador, fue "condenado por el liderazgo del Estado de Israel".

Tras su estancia en Estambul, se espera que los activistas australianos regresen a su país en los próximos días. EFE

PUBLICIDAD