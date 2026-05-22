Roberto Sánchez dice que Perú es país pacífico y descarta conflictos con naciones vecinas

Lima, 21 may (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que compite en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú contra Keiko Fujimori, afirmó este jueves que su país "es pacífico" y descartó que un eventual gobierno suyo vaya a buscar conflictos con naciones vecinas, ya que su intención será "potenciar su comercio y la sana convivencia" en la región.

"El Perú tiene resueltas ya sus fronteras, y no queremos guerras ni con Ecuador, ni con Colombia, ni con Chile, ni con Brasil", remarcó el líder del partido Juntos por el Perú durante un mitin celebrado en el distrito de Carabayllo, en el norte de Lima.

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Sánchez, que compite en representación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), aludió así a las versiones que circularon en las últimas semanas en medios y redes sociales de que su gestión podría buscar un conflicto con Chile, tras unas declaraciones del ultranacionalista militar en retiro Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Humala, quien ha sido presentado como un aliado político de Sánchez, afirmó que un gobierno izquierdista podía buscar recuperar por las armas territorios de Chile que fueron peruanos hasta la llamada Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX.

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Al respecto, el candidato enfatizó este jueves que "Perú es un país pacífico que quiere potenciar su comercio, la sana convivencia" y pidió que "no echen mentiras a ideas que no son de Juntos por el Perú".

"Nosotros necesitamos un camino de estabilidad, de democratización de los derechos, y para ellos necesitamos reformas", acotó el candidato tras rechazar "una campaña" que consideró "que es necesario parar en seco".

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Sánchez también dijo que el suyo es un "proyecto político democrático que defiende la vida" y, por lo tanto, "jamás puede estar de acuerdo con la pena de muerte ni el fusilamiento de nadie".

"Y eso lo decimos con claridad", remarcó al deslindarse de otra de las posiciones de Humala, quien plantea aplicar la pena de muerte a los altos funcionarios corruptos, incluidos los jefes de Estado.

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Durante el mitin, Sánchez hizo un llamado a "la unidad" para ganar la segunda vuelta presidencial que disputará el próximo 7 de junio con la derechista Keiko Fujimori y reiteró que su partido tiene "que lograr una mayoría política y social, una unidad de todas las fuerzas democráticas honestas".

También afirmó que en Perú "no puede haber un nuevo comienzo democrático" si no se "da justicia" a las familiares de las decenas de personas que murieron durante las protestas que se presentaron tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado en diciembre de 2022.

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El político de izquierda anunció, además, que si alcanza la Presidencia llamará "a todas las fuerzas del país a un gran proceso unitario" para enfrentar el embate de la criminalidad y la corrupción.

Sánchez aseguró que su prioridad será "derrotar a la pobreza", incrementar el sueldo mínimo a 1.500 soles (unos 439 dólares) y duplicar el apoyo económico que otorgan los programas sociales a los adultos mayores.

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El candidato expresó, por otra parte, su "inmensa gratitud a la voz de los pueblos profundos" de Perú que, según dijo, han permitido que "contra todo pronostico" alcance la segunda vuelta presidencial.

"Aquí está el pueblo en la segunda vuelta dispuesto a recuperar el gobierno", sostuvo Sánchez, quien se enfrentará a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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