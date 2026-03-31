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La Biblioteca Nacional de España recibe el legado documental de la pianista y compositora Diana Pey Casado

El acervo donado incluye documentos inéditos, partituras originales y cartas privadas que ilustran la vida y trayectoria internacional de Diana Pey Casado, exiliada tras la Guerra Civil y galardonada en Chile por su producción musical y educativa

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El archivo documental de la pianista y compositora Diana Pey Casado, localizado en Chile durante una investigación sobre el exilio republicano español, reúne cerca de 150 partituras originales acompañadas de otros materiales personales y profesionales. El medio que reportó la noticia, la Biblioteca Nacional de España (BNE), confirmó la recepción de este legado, cuya relevancia radica en la detallada reconstrucción de la biografía de Pey Casado y su trayectoria internacional.

Según informó la BNE, la donación incluye documentación personal que permite trazar la historia vital y profesional de la intérprete y pedagoga. A este conjunto pertenecen certificados académicos, recortes de prensa, programas y carteles de conciertos, fotografías, correspondencia privada, partituras inéditas, particellas, y apuntes manuscritos. Toda esta documentación fue identificada y catalogada inicialmente por la gestora cultural Beatriz Fontán y el músico e investigador Samuel Diz, quienes durante una estancia en Chile realizaron un inventario en colaboración con familiares de Pey Casado, incluyendo a su hija y nietas.

El medio consignó que Diana Pey Casado se había formado en centros de referencia para la música española, como la Academia Marshall y el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, ciudad a la que se trasladó en su infancia junto a su familia. El estallido de la Guerra Civil y la posterior victoria franquista la llevaron, en 1939, a emprender el exilio rumbo a Chile. Su viaje se realizó a bordo del ‘Winnipeg’, barco fletado para el traslado de exiliados desde Francia a América Latina, en el que organizó actividades para la infancia y ofreció conciertos de piano por megafonía para los más de 2.500 pasajeros.

Una vez en la capital chilena, Pey Casado se incorporó profesionalmente como pianista a la Radio Cooperativa Vitalicia, lo que constituyó el primer sustento familiar en el nuevo país, según publicó la BNE. Posteriormente, retomó su formación académica, que la guerra civil había interrumpido, en el Conservatorio Nacional de Música de Chile. Allí fue alumna de reconocidos compositores como René Amengual y Alfonso Letelier. Además de su desempeño como intérprete solista, Pey Casado participó en giras nacionales acompañada de formaciones musicales relevantes, entre ellas la Orquesta Filarmónica de La Serena y la Orquesta Sinfónica de Chile.

La BNE detalló que la obra creativa de Pey Casado recibió reconocimientos formales: sus composiciones ‘Sonata para flauta y piano’ y ‘Sonata para dos pianos’ obtuvieron importantes premios en Chile. El legado entregado también pone en valor su importante labor docente. Desarrolló su carrera pedagógica en la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas de la Universidad de Chile, institución en la que asumió los cargos de vicedecana y decana subrogante. Su trayectoria se vio nuevamente marcada por convulsiones políticas en 1973. Tras el golpe de Estado encabezado por el general Pinochet, las autoridades la destituyeron de todos sus cargos universitarios y comenzó para ella un segundo exilio, esta vez con destino a Miami, ciudad en la que falleció en 1988.

La documentación donada incluida en el archivo de la BNE ofrece una visión detallada de la vida y obra de Pey Casado bajo el prisma del exilio y la reconstrucción profesional y personal en distintos países. Según consignó el medio, este fondo representa tanto la memoria de la pianista nacida en España como las voces de quienes vivieron el exilio forzado tras la Guerra Civil, aportando materiales inéditos que enriquecen el patrimonio musical, educativo y personal vinculado a la diáspora española del siglo XX.

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