Detenido en la región rusa de Bélgorod un ucraniano acusado de espiar para Kiev

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado este martes de la detención de un ciudadano ucraniano acusado de espiar para la Inteligencia de Ucrania y filtrar información sobre las posiciones de las fuerzas rusas.

"El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detectó y frustró en la región de Bélgorod la actividad ilegal de un agente de la Inteligencia ucraniana, un ucraniano nacido en 1990, implicado en misiones de espionaje a favor del enemigo", ha señalado el FSB en un comunicado.

Así, ha indicado que el detenido había establecido la ubicación de un grupo de soldados y equipos militares rusos, la cual había entregado a un enlace ucraniano que facilitaría posteriormente los datos a Kiev. "El espía transmitió información al enemigo y esta fue usada para atacar con misiles las posiciones de las fuerzas rusas", recoge el texto.

El supuesto agente de la Inteligencia ucraniana ha confesado durante los interrogatorios que Kiev había solicitado, además, que confirmara la cifra de víctimas o heridos derivadas de estos ataques. En este sentido, ha confirmado que se le pagó por estas informaciones.