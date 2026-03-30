Líbano confirma la muerte de un militar en un ataque de Israel contra el sur del país

El Ejército de Líbano ha confirmado este lunes la muerte de un militar a causa de un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, donde el Ejército de Israel continúa con su ofensiva en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el inicio de la operación contra Irán.

"El ataque tenía como objetivo un puesto de control militar situado en una carretera de la ciudad costera de Tiro, en el sur del país. En él murió un militar y otros resultaron heridos", ha indicado el propio Ejército libanés en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha confirmado que el ataque tuvo lugar a principios de marzo y ha indicado que la víctima ha sido identificada como Alí Husein Ajam, de 32 años. "Había recibido las felicitaciones de sus comandantes en varias ocasiones", recoge el texto. "Los detalles sobre el funeral se determinará más adelante", ha añadido.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.200 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.