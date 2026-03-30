La FINUL informa de dos 'cascos azules' más muertos en un bombardeo en el sur de Líbano

El sur de Líbano ha registrado dos incidentes mortales en menos de 24 horas que han cobrado la vida de tres integrantes de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), según reportó el organismo internacional. Los hechos más recientes tuvieron lugar el lunes, cuando, de acuerdo con la FINUL, una explosión de origen no determinado ocasionó la muerte de dos “cascos azules” que se desplazaban en un vehículo cerca de la localidad de Bani Hayan, en el distrito de Marjayún. Otros dos efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. El día anterior, otro miembro de la misión, de nacionalidad indonesia, perdió la vida tras el impacto de un proyectil en una posición de las fuerzas de paz en la misma zona, informó la FINUL en un comunicado difundido por medios internacionales.

Según detalló la FINUL, la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de ambos episodios permanece abierta. La misión de la ONU subrayó en su comunicado que estos sucesos representan el segundo “incidente fatal” en el área en el lapso de un día. El contingente expresó su pesar por las muertes y transmitió condolencias a familiares y compañeros de los fallecidos, recalcando su mensaje: “Reiteramos que nadie debería morir jamás al servicio de la causa de la paz”. El comunicado agregó que el impacto humano del conflicto se mantiene elevado y pidió el cese de la violencia en la región.

Las víctimas del lunes perdieron la vida cuando su vehículo fue alcanzado por una explosión cuya fuente no se ha identificado aún, mientras circulaban cerca de Bani Hayan, en el distrito de Marjayún. En ese mismo distrito, el domingo, un militar indonesio murió y otro fue herido gravemente tras un ataque producido por el impacto de un proyectil en una de las posiciones de la misión, según consignó la agencia FINUL. Las autoridades de la ONU reafirmaron su compromiso con la investigación de estos acontecimientos para determinar responsabilidades y prevenir nuevas bajas entre sus efectivos.

El entorno en el que se desarrollan estas misiones es altamente complejo. De acuerdo con la información publicada por la FINUL y reproducida por medios internacionales, en la región del sur de Líbano donde se desplegan las fuerzas de la ONU, actúan tanto milicias del grupo chií Hezbolá como las Fuerzas Armadas israelíes. Ambas partes sostienen presencia activa en la zona y han protagonizado episodios de tensión. El Ejército israelí ha declarado su objetivo de avanzar hasta el río Litani con la finalidad de establecer una franja de seguridad, lo que ha intensificado el riesgo para los civiles y para los operativos internacionales en la línea de separación conocida como Línea Azul.

La FINUL está formada por cerca de 8.000 militares de distintas nacionalidades y tiene la misión de supervisar la aplicación del cese de hostilidades entre Hezbolá e Israel, así como brindar apoyo y asesoramiento a las Fuerzas Armadas libanesas. Esta fuerza internacional también contribuye a vigilar la estabilidad en la frontera y prevenir enfrentamientos que puedan derivar en una escalada del conflicto. El contingente español participa con aproximadamente 650 militares, desempeñando tareas de patrullaje y acompañamiento en el sur libanés.

Dentro de este frágil contexto de seguridad, la FINUL y otras fuentes han reportado repetidas ocasiones en las que las fuerzas israelíes han protagonizado incidentes y hostigamientos hacia el personal de Naciones Unidas, aumentando la inseguridad para los que participan en estas operaciones internacionales. Los ataques recientes son los más graves desde que las hostilidades se intensificaron en la frontera sur de Líbano en meses recientes. Los hechos destacan la situación de vulnerabilidad de los llamados “cascos azules” y el elevado costo humano que supone su presencia en una zona en disputa.

El mandato de la FINUL abarca funciones tanto de vigilancia como de asistencia en la implementación de los acuerdos de cese de hostilidades y en la cooperación con las autoridades libanesas. A pesar de los riesgos inherentes, el despliegue de personal internacional busca crear condiciones propicias para una mayor estabilidad y, eventualmente, una resolución pacífica de los conflictos entre las partes. La reciente cadena de incidentes mortales, según reportó la agencia de la ONU, abunda en el historial de desafíos que enfrenta la fuerza internacional en la región.

El distrito de Marjayún, escenario de los ataques, se localiza en la gobernación de Nabatiye, en una franja que ha sido escenario recurrente de enfrentamientos y disputas. Tanto la presencia de milicias armadas como el movimiento de tropas israelíes incrementan el riesgo operacional para la FINUL, que desarrolla su labor en un entorno volátil y impredecible.

El comunicado de la misión subraya la importancia de proteger la vida del personal dedicado a la paz y exige responsabilidad y cooperación de todas las partes implicadas para evitar la repetición de hechos similares. La FINUL ratificó su intención de seguir acompañando y asistiendo a las autoridades libanesas y manteniendo su despliegue en la zona, a pesar de las dificultades. Según publicó el organismo internacional y múltiples agencias, la continuidad de operaciones depende tanto de la seguridad proporcionada a los efectivos como de la voluntad de cese de hostilidades entre los actores en conflicto.