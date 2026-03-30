España cierra su espacio aéreo a los aviones implicados en la guerra de Irán

El Ejecutivo español ha determinado que la prohibición impuesta al uso de infraestructuras militares nacionales se extiende también al tránsito aéreo de aviones vinculados a la actual ofensiva militar contra Irán, una medida que alcanza tanto a vuelos provenientes de aliados como Reino Unido o Francia, según detalló Europa Press basándose en fuentes gubernamentales. Con esta decisión, el Gobierno cerró el espacio aéreo español no solo a las aeronaves directamente implicadas en la denominada operación ‘Furia Épica’, desarrollada por Estados Unidos junto a Israel, sino también a cualquier vuelo relacionado con acciones militares sobre territorio iraní, limitando así el uso de las bases de Rota y Morón para estos fines.

De acuerdo con la información publicada este lunes por Europa Press, la restricción afecta tanto los despegues desde suelo español como el sobrevuelo de aeronaves militares asociadas a la operación, incluso aunque tengan su origen en instalaciones ubicadas en otros países europeos como Reino Unido y Francia. Esta prohibición representa un endurecimiento de la postura española respecto al conflicto y reduce de manera significativa la posibilidad de que fuerzas extranjeras empleen recursos españoles en el marco de la ofensiva.

Según consigna el mismo medio, la decisión se enmarca en la política exterior española, bajo la cual el Gobierno sostiene una posición “firme, clara e inequívoca” en rechazo de cualquier intervención militar en Irán. Margarita Robles, ministra de Defensa, reiteró previamente este posicionamiento y negó que exista la posibilidad de una retirada estadounidense de las bases de Rota y Morón. La titular de Defensa aseguró: “Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra”.

Europa Press indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, había respaldado que el ejército de su país abandonara las bases militares de Rota y Morón, así como otras bases en territorio de miembros de la OTAN, siempre que estos no participaran activamente en la protección del estratégico estrecho de Ormuz, siguiendo la propuesta del senador republicano Lindsey Graham formulada el 10 de marzo.

Por otra parte, el medio destacó que el presidente Trump declaró este domingo que su Administración mantiene negociaciones con Irán “tanto directa como indirectamente”. Según precisó, como un “gesto de respeto”, las autoridades iraníes permitirán el tránsito de “20 grandes petroleros” por el estrecho de Ormuz, aún bajo el bloqueo de facto impuesto por la República Islámica en represalia por la ofensiva militar estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero.

La restricción española al uso de sus bases y espacio aéreo limita de modo relevante la operativa de los países implicados en la guerra de Irán y recalca el interés del Gobierno en mantener distancia frente a una escalada bélica en la región, según lo recogido por Europa Press. Estas medidas se suman a la presión internacional ejercida a raíz de la intervención y, de acuerdo a distintas fuentes gubernamentales consultadas por el medio, Madrid reitera su exigencia de que se respete su marco legal y posición ante el conflicto.

El cierre del espacio aéreo español refleja, de acuerdo con Europa Press, la determinación de las autoridades nacionales en delimitar claramente su participación en crisis internacionales, particularmente cuando estas involucran acciones militares de gran escala y potencial impacto en la estabilidad regional. La medida también responde a la evolución de la situación en el estrecho de Ormuz, considerado clave para el comercio de energía, donde las tensiones por el bloqueo de petroleros y la intervención militar influyen directamente en las respuestas de los estados europeos miembros de la OTAN.

Estas disposiciones han sido confirmadas por diversas fuentes del Ejecutivo a Europa Press, que recalcaron el alcance de la prohibición y su impacto tanto para vuelos españoles como de aliados implicados en operativos militares sobre Irán. El conflicto ha motivado debates sobre el papel de España en las alianzas militares occidentales y sobre la autonomía de su política exterior en escenarios de crisis.