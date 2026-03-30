El Papa nombra a Paolo Rudelli nuevo Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano

"La llamada del Santo Padre León para colaborar estrechamente en el ejercicio de su misión suprema como sustituto de la Secretaría de Estado es un gesto de confianza inmerecida que me honra profundamente", declaró Paolo Rudelli tras su nombramiento como nuevo Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los puestos clave en la gestión interna y la administración cotidiana de la sede pontificia. Rudelli asume esta responsabilidad tras una extensa trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede y sustituye en el cargo al arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, quien fue designado recientemente como nuncio apostólico en Italia y San Marino, según informó Vatican News.

El nuevo sustituto, el arzobispo Paolo Rudelli, está próximo a cumplir 56 años y hasta ahora desempeñaba funciones como nuncio apostólico en Colombia, cargo que le fue confiado en 2023 por el Papa Francisco luego de ejercer como representante pontificio en Zimbabue a partir de enero de 2020. Su labor diplomática para la Santa Sede comenzó en 2001, cuando inició su trabajo en las representaciones pontificias en Ecuador y Polonia, y más adelante en la sección de Asuntos Generales de la propia Secretaría de Estado, consignó el portal oficial vaticano.

De acuerdo con Vatican News, la designación de Rudelli implica la toma de un puesto comparable al de un “ministro del Interior” en el Estado de la Ciudad del Vaticano. La función de sustituto dentro de la Secretaría de Estado es de alta relevancia para la estructura interna del gobierno vaticano, ya que implica la coordinación de la administración, así como la supervisión cotidiana de los asuntos internos y la organización de la agenda papal.

Rudelli sucede a Edgar Peña Parra, quien había asumido este mismo cargo como segundo latinoamericano en la historia en ocupar tales funciones, luego del argentino Leonardo Sandri. Peña Parra, nacido en 1960, había sido seleccionado para el cargo por el Papa Francisco el 15 de agosto de 2018, después de una etapa donde sirvió como jefe de la Nunciatura Apostólica en Mozambique. Durante su mandato en ese país africano, participó en las labores de mediación destinadas a restaurar la paz entre el gobierno nacional y sectores de la oposición política, informó Vatican News. Previamente, Peña Parra desarrolló actividad diplomática en destinos como Kenia, Yugoslavia, Honduras y México, y ocupó el cargo de representante pontificio en Pakistán.

Tras dejar el cargo de sustituto en la Secretaría de Estado, Peña Parra fue nombrado nuncio apostólico en Italia y en la República de San Marino, relevando en ese destino al arzobispo bosnio Petar Rajic. Rajic ha sido ahora designado prefecto de la Casa Pontificia, según detalló Vatican News, cubriendo una vacante existente desde 2023, cuando el arzobispo Georg Gänswein concluyó su mandato y pasó a ejercer como nuncio apostólico en los países bálticos: Letonia, Estonia y Lituania.

El rol de prefecto de la Casa Pontificia implica liderar la Prefectura, que es el organismo dentro de la Curia Romana encargado de la gestión diaria en el entorno inmediato del Papa. Sus atribuciones comprenden la organización y el control de las audiencias programadas, así como la administración del orden interno en la vida diaria del Pontífice, señala el medio oficial vaticano.

El nombramiento de Rudelli al frente de los Asuntos Generales en la Secretaría de Estado forma parte de una serie de movimientos internos dispuestos por el Papa León XIV con el objetivo de reorganizar la referencia administrativa y diplomática de la Santa Sede. Todos los cargos citados inciden directamente en la operatividad institucional del Vaticano, así como en la proyección diplomática pontificia. Según puntualizó Vatican News, el perfil de experiencia internacional de cada uno de los elegidos ha sido un factor determinante para estas designaciones.