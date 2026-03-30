Al menos tres muertos, incluido un niño de trece años, en un ataque ruso en Kramatorsk, en el este de Ucrania

El gobernador regional de Donetsk, Vadim Filashkin, actualizó el balance de víctimas por el ataque a Kramatorsk a través de redes sociales poco después de confirmarse que uno de los fallecidos era un menor de trece años. Según informó el medio El País, la ciudad, ubicada en el este de Ucrania, experimentó un ataque aéreo que resultó en al menos tres personas muertas y trece heridas, tras el impacto de cinco proyectiles contra la zona urbana este domingo.

De acuerdo con El País, Filashkin responsabilizó a las fuerzas rusas por el incidente, precisando que los ataques afectaron numerosos puntos de la ciudad. Entre los lugares impactados figuran once viviendas familiares, siete bloques de apartamentos, cinco edificios administrativos, una tienda, una cafetería y seis vehículos. El gobernador calificó el suceso como “terrorismo deliberado”, citando la muerte de un menor y el ataque dirigido contra una ciudad que, aseguró, se encontraba en paz. Según las declaraciones recogidas por El País, Filashkin manifestó: "Los rusos atacan una vez más deliberadamente una ciudad pacífica y matan niños. Esto es terrorismo deliberado contra nuestro pueblo".

El informe señala que el ataque generó daños importantes en la infraestructura residencial y comercial de Kramatorsk, afectando tanto a los habitantes como a la economía local. Las autoridades locales continuaron atendiendo a los heridos tras el ataque y evalúan la magnitud de la destrucción causada por los proyectiles. Además, el gobernador advirtió en su mensaje que “sin duda, rendirán cuentas por cada vida perdida, por cada casa destruida”, reportó El País.

El ataque en Kramatorsk forma parte de una serie de incidentes recientes que han incrementado la tensión en la región oriental de Ucrania, donde los combates se han intensificado en las últimas semanas, según consignó El País. La ciudad, ubicada en el oblast de Donetsk, ha sido escenario de múltiples episodios de violencia que han cobrado vidas civiles, incluyendo menores de edad. El reciente ataque ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional ante la persistencia de hostilidades en áreas residenciales.

La afectación a infraestructuras civiles en Kramatorsk ha provocado, además, la reacción de otras instancias gubernamentales ucranianas, que instan a una respuesta coordinada para asistir a los damnificados y documentar los daños ocasionados para su eventual denuncia en foros internacionales, según publicó El País. Además, las autoridades locales de Donetsk impulsan operativos de emergencia para asegurar la integridad de los sobrevivientes y evitar nuevos episodios similares.

Las imágenes difundidas tras los impactos muestran la devastación en distintos barrios de Kramatorsk, con edificios habitacionales destruidos y calles bloqueadas por escombros y vehículos dañados. El País reportó que tanto fuerzas de socorro como vecinos colaboraron en las labores de rescate y remoción de escombros, en un contexto marcado por el temor a nuevos bombardeos.

Los reiterados señalamientos del gobernador Filashkin y de funcionarios ucranianos se enfocan en la responsabilidad de las fuerzas rusas en la escalada del conflicto en Donetsk. Según destacó El País, este ataque se inscribe en una dinámica de ofensivas que han generado inquietud entre los habitantes y obligan a múltiples desplazamientos internos. Las autoridades ucranianas documentan cada incidente, subrayando el impacto en la población civil y, especialmente, en los menores afectados.

El saldo de víctimas, según el balance actualizado, comprende a al menos tres personas fallecidas y trece heridas, con la confirmación de un niño entre los muertos, detalló El País. Mientras, organismos de asistencia médica y humanitaria trabajan para atender a los afectados y gestionar la reconstrucción de las áreas más damnificadas.