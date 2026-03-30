Al menos siete muertos por el derrumbe de un edificio en el noreste de China

Las autoridades trasladaron a dos heridos a un hospital cercano, donde ambos permanecen en condición estable tras el colapso del edificio en Hailin. Según publicó la agencia de noticias Xinhua, el derrumbe ocurrió en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China, y ha dejado un saldo de al menos siete fallecidos y nueve personas que continúan atrapadas bajo los restos de la estructura.

El incidente se produjo durante la noche, detalló Xinhua, y motivó la intervención inmediata de equipos de emergencia, quienes han mantenido las operaciones de rescate este lunes por la mañana. Las autoridades chinas señalaron que sus esfuerzos se centran en hallar con vida a las personas que permanecen bajo los escombros. Las maniobras se extienden durante varias horas, en un contexto donde la complejidad de los escombros desafía la rapidez de las tareas de búsqueda y salvamento.

De acuerdo con la información publicada por Xinhua, la cifra de víctimas incluye a siete personas que perdieron la vida en el lugar del siniestro, mientras que otros dos individuos fueron rescatados con lesiones y trasladados inmediatamente a un centro hospitalario local. Los reportes médicos indican que ambos presentan estado estable y se encuentran bajo observación.

El medio oficial consignó que las autoridades investigan las circunstancias que originaron el colapso del edificio, además de supervisar la seguridad en los alrededores para prevenir mayores riesgos. Por el momento, no se han difundido detalles sobre el tipo de inmueble afectado ni sobre las posibles causas que habrían provocado el derrumbe en estas condiciones.

A medida que avanzan las operaciones de salvamento, equipos especializados inspeccionan el área devastada, empleando maquinaria pesada e instrumentos de búsqueda para localizar a las personas atrapadas y remover de forma segura los restos estructurales. Xinhua reportó que los servicios de emergencia coordinan sus esfuerzos en estrecha colaboración con fuerzas policiales y personal sanitario, enfocados tanto en hallar sobrevivientes como en prestar atención médica a quienes lo requieran tras ser rescatados.

El suceso generó preocupación entre los residentes de Hailin y ha motivado la movilización de recursos y equipos adicionales desde las autoridades provinciales, según la cobertura brindada por la agencia Xinhua. Las investigaciones preliminares buscan aclarar si el edificio cumplía con los estándares de seguridad o presentaba deficiencias estructurales previas al colapso.

Mientras continúan las operaciones, la atención se mantiene en la evolución del número de sobrevivientes y en los resultados de los trabajos de rescate, que según Xinhua siguen desarrollándose durante las últimas horas.