Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el lunes 30 de marzo

Los datos relativos a la inflación en Alemania y el nivel de desempleo en Chile se integrarán a partir de este lunes a la oferta de información visual que EpData ha programado para esa jornada. Según informó EpData, estos datos estarán disponibles en formato de gráficos y tablas desde las 10:00 y las 14:00 horas, respectivamente, proporcionando así un respaldo informativo clave para el análisis de las tendencias económicas a escala internacional. Junto a estos indicadores, EpData pondrá a disposición datos relevantes sobre la evolución de los precios industriales y del comercio minorista en España, así como la cotización actualizada del barril de Brent, de forma que los abonados cuenten con herramientas de consulta para abordar distintos ámbitos del panorama económico.

De acuerdo con la información publicada por EpData, a partir de las 9:00 horas se habilitarán gráficos y conjuntos de datos sobre los índices de comercio al por menor correspondientes al mes de febrero de 2026, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este apartado está dirigido a quienes requieren monitorizar los cambios y tendencias en las ventas minoristas, elemento considerado por analistas como uno de los reflejos de la evolución del consumo interno y de la confianza del consumidor en el contexto económico español. A esta misma hora, se publicarán también los índices de precios de exportación (IPRIX) y de importación (IPRIM) de productos industriales, igualmente correspondientes al mes de febrero de 2026, permitiendo analizar variaciones en los precios de los bienes industriales vendidos y adquiridos en mercados internacionales.

El seguimiento del precio del crudo será complementado con la actualización de la evolución del barril de Brent, información considerada estratégica para sectores como energía, transporte y comercio internacional. Tal como publicó EpData, la gráfica correspondiente se encuentra ya disponible para consulta de los suscriptores y ofrece un seguimiento continuo del comportamiento de una de las referencias petroleras mundiales.

Para el análisis de la coyuntura internacional, el medio EpData detalló que se pondrán en línea, a partir de las 10:00 horas, gráficos relativos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania. Estos datos son observados por especialistas para analizar las fluctuaciones de la inflación en la principal economía europea, referencia que puede tener impacto sobre las políticas monetarias y comerciales en la región. Posteriormente, desde las 14:00 horas, el foco pasará a la situación del mercado laboral en Chile, ya que EpData informó que se sumarán tablas y gráficos que reflejan la evolución del desempleo en ese país sudamericano.

De acuerdo a los detalles ofrecidos por la plataforma, todos estos recursos visuales y estadísticos se adecuan para facilitar la comparación histórica y contextualizar los cambios en los diferentes indicadores. La consulta simultánea de datos como el precio del petróleo, las tendencias del comercio minorista, la variación de los precios industriales, el comportamiento de la inflación en Alemania y la tasa de desocupación en Chile, permite a los usuarios elaborar análisis integrales y actualizados.

EpData puso a disposición canales de consulta para quienes necesiten información adicional sobre los conjuntos de datos presentados o tengan dudas sobre su acceso. Los abonados pueden contactar directamente a través del correo de soporte especificado por la plataforma, a fin de asegurar el acceso a la información y resolver inquietudes relacionadas.

Los contenidos anunciados por EpData responden a la demanda de datos de respaldo para la toma de decisiones en ámbitos económicos y financieros, permitiendo un seguimiento puntual de variables consideradas indicadores clave tanto para evaluaciones nacionales como internacionales. Según consignó el medio, la actualización periódica de estos gráficos y tablas asegura que los analistas, investigadores y profesionales del sector dispongan de información objetiva y actual al iniciar la semana laboral.