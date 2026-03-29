Fernando Alonso: "Hay que dejar trabajar al equipo para encontrar soluciones"

El periodo de pausa obligado por el aplazamiento de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí ofrece al equipo Aston Martin un tiempo adicional para examinar en profundidad los desafíos técnicos que enfrenta su monoplaza, según declaraciones del piloto español Fernando Alonso. El propio Alonso expresó que este descanso no altera de forma significativa la planificación original de la escudería, dado que el enfoque principal permanece en analizar y buscar soluciones para los problemas observados en pista. A pesar de la pausa en la competición, el equipo tiene previsto intensificar su trabajo con simuladores, análisis de datos y reuniones técnicas durante este paréntesis, según informó DAZN y consignó Europa Press.

Fernando Alonso finalizó en la décimo octava posición en el Gran Premio de Japón, lo que representa su primer término de carrera en la temporada actual. Previamente, ni en Australia ni en China el piloto había logrado cruzar la línea de meta. De acuerdo con lo reportado por DAZN y reproducido por Europa Press, Alonso destacó el mérito de haber completado todos los kilómetros de la prueba en Suzuka frente a los aficionados japoneses. A pesar de ello, recalcó que el rendimiento del monoplaza fue insuficiente durante todo el fin de semana y que persistieron las dificultades técnicas que han condicionado sus resultados desde el inicio del campeonato.

El bicampeón del mundo señaló entre las principales complicaciones las vibraciones que experimentó el AMR26 en el trazado japonés. Según publicó Europa Press, Alonso indicó que tales vibraciones, aunque fueron algo menos severas que en competiciones anteriores, continuaron presentes durante toda la carrera. Esta situación, según sus propias afirmaciones, se pudo sobrellevar y permitió concluir la prueba, si bien el piloto describió el transcurso de la misma como “tranquilo y aburrido”, en referencia a la falta de oportunidades de lucha tanto por posiciones delanteras como traseras.

Respecto al impacto del calendario, Alonso relativizó la importancia de los cambios derivados del aplazamiento de las siguientes carreras. El piloto explicó a Europa Press que, aun si las carreras se hubieran celebrado, el trabajo del equipo habría sido el mismo, ya que la prioridad se mantiene en el desarrollo y mejora del monoplaza. “El no tener estas dos carreras tampoco nos cambia mucho, porque el trabajo iba a ser el mismo con o sin carreras: intentar encontrar soluciones”, expresó en su diálogo con DAZN, citado por el medio español. Además, añadió que la pausa puede representar un respiro para los mecánicos y el personal técnico en un contexto complicado y de resultados poco satisfactorios.

En relación a la estrategia adoptada para encarar este periodo, Alonso subrayó la importancia de dejar trabajar al equipo técnico, poniendo sobre la mesa la necesidad de análisis profundos para identificar y corregir los aspectos que limitan la competitividad del AMR26. “Haremos simulador, trabajo, reuniones, pero hay que dejar trabajar al equipo para encontrar soluciones”, afirmó en sus declaraciones recogidas por DAZN y retransmitidas por Europa Press.

El piloto asturiano también resaltó que uno de los objetivos pendientes ya se cumplió al finalizar la carrera en Suzuka, aunque remarcó que el verdadero reto está en mejorar de manera significativa el ritmo de carrera. Según declaró, la meta es avanzar a partir de la información recabada en Japón, identificar las áreas más deficitarias y convertir la pausa actual en una oportunidad para regresar con un coche más fiable y competitivo.

En la valoración de Europa Press, la conclusión del Gran Premio de Japón deja al equipo Aston Martin con la urgencia de abordar deficiencias técnicas y la expectativa de aprovechar el paréntesis en el calendario para revertir la tendencia mostrada en esta primera parte de la temporada. La competencia continuará tras el receso, donde la escudería espera presentar mejoras sustanciales a partir del trabajo desarrollado durante este tiempo.