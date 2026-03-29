Declarado un incendio forestal este domingo en Los Guájares que moviliza a dos helicópteros

El despliegue de recursos especializados incluyó la incorporación de un helicóptero pesado y otro ligero, además de un vehículo autobomba, como parte de las labores para sofocar el incendio forestal que se declaró en la tarde del domingo en la zona rural de Los Guájares, Granada. Según detalló el Plan Infoca a través de su perfil en la red social X, el dispositivo en el terreno reunió a tres grupos de bomberos forestales, un equipo perteneciente a la Brigada Especializada en Incendios Forestales (BRICA), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. El Plan Infoca informó que este operativo se diseñó para afrontar con rapidez y eficacia el siniestro y evitar su expansión hacia áreas colindantes.

El inicio del incendio se reportó en la tarde del domingo en una zona rural de Los Guájares, una localidad situada en la provincia de Granada. De acuerdo con la información del Plan Infoca publicada en X y recopilada por Europa Press, las primeras llamas alertaron a las autoridades, que rápidamente coordinaron la intervención de medios terrestres y aéreos para afrontar la emergencia desde distintos frentes.

Las labores de extinción incluyeron el desplazamiento de tres brigadas de bomberos forestales hasta el área afectada, sumando capacidades humanas y logísticas a la misión de control del fuego. Junto con ellos, un equipo experto de la BRICA aportó estrategias avanzadas y experiencia en el manejo de situaciones similares. Por su parte, los dos técnicos de operaciones y el agente de medio ambiente asumieron la supervisión y coordinación sobre el terreno para garantizar la seguridad del operativo y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

El Plan Infoca detalló que el uso combinado de un helicóptero pesado y un helicóptero ligero permitió abordar el incendio desde el aire, apoyando las tareas en sectores de difícil acceso y reforzando la acción de las brigadas sobre el terreno. El vehículo autobomba también tuvo un papel relevante en el aporte de agua y recursos para el combate directo de las llamas.

La intervención continua de los equipos especializados y los medios aéreos respondió a la necesidad de contener el fuego mediante un enfoque integral que favoreciera tanto la protección de los recursos naturales como la seguridad de las poblaciones cercanas. El Plan Infoca, a través de la red social X, fue actualizando la evolución de las operaciones, manteniendo informada a la ciudadanía y a los medios sobre el desarrollo de la situación.

Hasta el momento en que se publicó el informe, las autoridades mantenían los trabajos de control sobre el foco, reforzando medidas ante posibles cambios en la meteorología o el comportamiento del incendio. El despliegue coordinado de medios humanos y materiales respondió al protocolo habitual del Plan Infoca en la gestión de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, especialmente en contextos de riesgo estacional.

Europa Press y la cuenta oficial del Plan Infoca confirmaron que la movilización de recursos como la BRICA y los medios aéreos se produce cuando, por la localización o las condiciones del incendio, se requieren equipos con formación y equipamiento específicos para acceso, evaluación y extinción en terrenos complejos. Las tareas de los técnicos y supervisores se enfocaron en proteger tanto a los efectivos como a los bienes naturales y culturales de la zona.

El Plan Infoca realiza un seguimiento permanente de los focos de incendio en Andalucía, valorando en cada caso la necesidad de movilización de medios extraordinarios. Según la información proporcionada por el propio operativo y compartida por Europa Press, el incendio en Los Guájares ejemplificó la capacidad de respuesta ante emergencias que implican riesgos tanto para el medio ambiente como para los habitantes de entornos cercanos.

Las acciones para controlar este foco de incendio involucraron no solo recursos materiales y humanos sino también la aplicación de protocolos de coordinación entre diferentes unidades especializadas. El reporte oficial no precisó aún el área exacta afectada ni las causas del incendio, aunque reiteró que los trabajos para la extinción continuaban, fundamentados en criterios de urgencia y seguridad.