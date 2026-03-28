Un detenido tras un atentado con bomba frustrado contra un edificio de Bank of America en París

El sospechoso detenido en París, implicado en un atentado frustrado, declaró tras su arresto que recibió 600 euros a través de la aplicación Snapchat para ejecutar la explosión y que fue transportado en coche hasta el lugar, según consignó la prensa francesa. La intervención de las fuerzas policiales se produjo durante la madrugada, cerca de las 3:25 horas, en torno al edificio del Bank of America situado en la calle La Boétie, en el centro de la capital francesa. En ese operativo, los agentes evitaron la detonación del artefacto explosivo que había sido colocado frente a la entidad bancaria, arrestando a uno de los supuestos implicados y frustrando así el ataque, según informó TF1 y otros medios citando fuentes policiales.

Según detalló el medio francés, dos individuos, cubiertos con prendas oscuras y encapuchados, se acercaron al edificio portando una bolsa que contenía un recipiente de cinco litros con líquido y unos 650 gramos de pólvora sujetos con cinta adhesiva. Uno de ellos —que ahora permanece bajo custodia— intentó prender fuego al explosivo en presencia de agentes de la Brigada Anticrimen, mientras el segundo individuo observaba los alrededores. Ante los movimientos sospechosos, los policías actuaron de inmediato y detuvieron al hombre cuando trataba de activar el artefacto. El segundo sospechoso logró huir del lugar.

Durante el procedimiento, el detenido ofreció resistencia violenta y arrojó un encendedor, confirmaron fuentes policiales citadas por TF1. Tras su arresto, la Policía desactivó el artefacto antes de que pudiera detonar, evitando daños tanto materiales como personales en la zona céntrica y transitada de París. La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación bajo los cargos de “intento de incendio provocado u otro acto peligroso relacionado con una organización terrorista”, “fabricación de un artefacto incendiario o explosivo en relación con una empresa terrorista”, “posesión y transporte de un artefacto incendiario o explosivo para preparar daños peligrosos en relación con una empresa terrorista” y “asociación criminal terrorista”, de acuerdo con información de la prensa local.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, expresó su reconocimiento al equipo de la prefectura de policía por la intervención eficaz. “Enhorabuena por la rápida intervención de un equipo de la prefectura de policía que permitió frustrar un violento atentado terrorista anoche en París”, publicó Núñez en sus redes sociales, según recogió la prensa nacional.

El contexto europeo reciente incorpora antecedentes de ataques contra instituciones judías. A comienzos de marzo, una explosión afectó a una sinagoga en Lieja, Bélgica, y días más tarde, en Róterdam, Países Bajos, una sinagoga fue blanco de un incendio intencional. La semana pasada, la policía británica detuvo a dos personas como sospechosas de provocar el incendio de cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía de Londres, hechos ocurridos el domingo anterior, reportó la prensa europea.

En el caso de París, los hechos reflejan el uso de aplicaciones y redes sociales como Snapchat para la captación y pago de individuos dispuestos a ejecutar acciones violentas. La investigación desarrollada por las autoridades busca aclarar el papel de cada implicado, los elementos logísticos del ataque frustrado y la posible vinculación con organizaciones terroristas, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la cobertura de los medios franceses. Las pesquisas también analizan el recorrido del sospechoso, desde la forma en que fue contactado y desplazado hasta el sitio de los hechos, hasta los mecanismos utilizados para financiar el atentado frustrado.

La rápida respuesta policial fue determinante para desactivar el explosivo y proceder al arresto en una operación descrita como inmediata por TF1 y otros medios. Mientras tanto, las autoridades intensifican la búsqueda del segundo implicado, cuya identificación se encuentra en curso. Los peritos revisan grabaciones y otros indicios recogidos en la escena, con el propósito de profundizar en la red que estaría detrás del suceso.

Las investigaciones judiciales continúan bajo la coordinación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista, ante la inquietud que despiertan estos incidentes y sus posibles conexiones transfronterizas, según analizaron diversos medios franceses.