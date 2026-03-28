Pablo Bonilla gana la tercera etapa y se coloca líder

Montevideo, 28 mar (EFE).- Pablo Bonilla ganó este sábado la tercera etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, la prueba más importante del país sudamericano, y se convirtió en nuevo líder del certamen.

El deportista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré recorrió los 180 kilómetros que unieron las ciudades de Paso de los Toros y Mercedes en 3 horas, 46 minutos y 41 segundos. Además, recibió diez segundos de bonificación.

El segundo lugar fue para el argentino Lucas Manuel Gaday (Dolores Cycles Club) y el podio lo completó el también argentino Alejandro Quilci (Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía).

Mientras tanto, Leonel Rodríguez, quien había ganado las dos primeras etapas y lideraba de esa forma la general, finalizó decimoséptimo y ahora ocupa el cuarto puesto de la acumulada.

Finalizadas las tres primeras etapas, Bonilla lidera la general con un tiempo de 11 horas, 11 minutos y 29 segundos.

Gaday es segundo tras haber recorrido lo que va de la prueba en 11 horas, 11 minutos y 31 segundos, al tiempo que Quilci es tercero con un tiempo de 11 horas, 11 minutos y 32 segundos.

En materia de equipos, Dolores Cycles Club está al frente de la prueba con un tiempo de 33 horas, 31 minutos y 35 segundos.

Segundo está Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré y tercero el brasileño Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, ambos con el mismo tiempo que el líder.

Este domingo, la prueba continuará con la cuarta etapa, que unirá las ciudades de Nuevo Berlín y Salto en en 199,1 kilómetros.

Creada en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tuvo hasta el momento 80 ediciones y su máximo ganador es el histórico deportista uruguayo Federico Moreira, quien la conquistó en seis oportunidades.

También fue conquistada por ciclistas de Italia, Brasil, Colombia, Cuba, Rusia, Argentina, Estados Unidos y Chile.

Su último ganador fue Anderson Maldonado, quien en este momento ocupa el decimocuarto lugar de la general. EFE