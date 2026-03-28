La capital paraguaya amanece con paro de buses por pago de subsidio ante alza de combustibles

Asunción, 28 mar (EFE).- Gremios de transportistas paralizaron este sábado sus actividades en la capital de Paraguay, Asunción, y sus ciudades vecinas para exigir el pago del subsidio correspondiente a febrero pasado, que permita cubrir el alza de los combustibles de las últimas semanas debido a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Numerosos usuarios se observaban desde primeras horas del día en las principales rutas capitalinas aguardando para subir en algunas de las unidades que prestan el servicio o las habilitadas por el Gobierno, entre ellas de uso militar.

La medida entró en vigor pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) señaló, en un comunicado difundido casi a la medianoche del viernes, que el transporte público es "un servicio imprescindible para la población" e indicó que las empresas operadoras "tienen la obligación de garantizar" su prestación "continua, regular y en condiciones adecuadas".

Consultado este sábado por la radio ABC Cardinal, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, consideró la protesta un "estrés innecesario al que estas empresas le someten a la ciudadanía", al asegurar que se viene trabajando en una reforma de este sector, que, aseguró, "tiene su proceso".

El funcionario admitió que los transportadores alertaron hace cuatro días, de forma oficial, sobre el "problema financiero muy importante" que supone el alza de los combustibles, e indicó que el Ejecutivo prepara el desembolso de unos 7,6 millones de dólares, de los cuales 3,1 millones se entregarían en principio y el resto -anticipó- "un poco más adelante".

La paralización fue convocada por el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) para presionar por el pago del subsidio convenido con estos gremios para mantener los precios del pasaje, establecido en Asunción en 3.400 guaraníes (unos 0,52 centavos de dólar) por trayecto.

En febrero, ese subsidio ascendería a cerca de 4 millones de dólares. Además, el Gobierno, según medios locales, ha ofrecido entre 3,1 millones y 3,6 millones de dólares en concepto de compensación.

Tanto la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) como los distribuidores privados han ajustado en las últimas semanas el precio de los combustibles, en particular del diésel usado por los transportistas y para las actividades agrícolas.

La decisión, alegan, responde a, alza del petróleo en los mercados internacionales tras la ofensiva emprendida el pasado 28 de febrero por EE.UU. e Israel contra Irán. Paraguay es importador neto de combustibles.

El pasado 21 de marzo, la Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa) indicó a EFE que el denominado diésel 'común' se ubicó en a 7.970 guaraníes (1,22 dólares) el litro, un alza del 21 %.

Por su parte, Petropar estableció desde el lunes pasado en 6.700 guaraníes (alrededor de 1,03 dólares) el precio por litro del diésel 'común', un aumento del 7,2 %.