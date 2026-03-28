Agencias

Israel bombardea la sede naval iraní y otras instalaciones militares

Guardar

Jerusalén, 28 mar (EFE) .- Israel atacó durante la noche la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones de producción de armas, según informó su Ejército en un comunicado este sábado.

Según el comunicado militar, unos 50 cazas de la Fuerza Aérea israelí atacaron esta sede "responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval", entre los que enumera buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, y otras armas.

Además, el Ejército israelí sostuvo haber impactado otras instalaciones vinculadas a la fabricación de sistemas de defensa y armas.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando lo situaron en 1.230 personas.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra murieron al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, contando dos muertos por Hizbulá, a un total de 18 personas. También cuatro mujeres palestinas fallecieron tras el impacto de un ataque iraní en Cisjordania ocupada, donde no hay refugios o sirenas.

Además, un hombre falleció en el norte de Israel tras ser alcanzado, por error, por fuego israelí, según esclareció una investigación castrense. EFE

Últimas Noticias

Activistas contra las corridas de toros intentaron acercarse a León XIV en Mónaco

Infobae

66 países adoptan un acuerdo sobre comercio electrónico en el marco de ministerial de OMC

Infobae

Varada de nuevo la ballena jorobada liberada de un banco de arena en el Báltico alemán

Infobae

La ONU avisa de 45.000 desplazados en una semana por la crisis política abierta en el estado somalí de Suroeste

Miles de personas huyen hacia Baidoa en busca de refugio ante el incremento de la violencia por disputas políticas, mientras Naciones Unidas advierte sobre riesgos crecientes para grupos vulnerables y reclama acciones urgentes para proteger a la población afectada

La ONU avisa de 45.000 desplazados en una semana por la crisis política abierta en el estado somalí de Suroeste

El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de las redes sociales

Durante un emotivo encuentro en Mónaco, el líder de la Iglesia católica instó a las nuevas generaciones a alejarse del ruido digital, resaltando el valor del recogimiento y la reflexión como vías para recuperar bienestar emocional y sentido de comunidad

El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de las redes sociales