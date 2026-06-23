Baréin sufre una "edad oscura" de represión sin precedentes, según ONG

El Cairo, 23 jun (EFE).- El Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR, según sus siglas en inglés) denunció este martes que las autoridades de Baréin han sumido al país en una "edad oscura" tras lanzar una campaña generalizada de violaciones de derechos humanos y represión de las libertades públicas.

Según un informe publicado por la organización, las autoridades "aprovecharon las guerra que estalló a finales de febrero de 2026 para poner en marcha una serie de violaciones de derechos humanos de gran alcance y que aún persisten".

El documento detalla que, el pasado abril, el Gobierno revocó la nacionalidad a 69 personas de origen iraní por su supuesta simpatía con los "actos hostiles de Irán", dejando a 46 de ellos en situación apátrida.

Entre los afectados figuran 33 menores, incluidos bebés y una recién nacida de 19 días, cuyas familias fueron obligadas a firmar documentos que confirmaban la revocación de su ciudadanía y su inminente deportación.

La ONG también alerta sobre el uso de los tribunales y las leyes antiterroristas para controlar las redes sociales. El tribunal penal del país dictó el pasado mayo nueve condenas a cadena perpetua por supuesto espionaje, así como penas de diez años de cárcel contra otras doce personas por difundir "noticias falsas".

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Asimismo, el informe denuncia el arresto de una activista ambiental por publicar en redes sociales su "consternación por la muerte por tortura de un ciudadano bajo custodia", y la detención de 41 eruditos religiosos bajo "acusaciones falsas de financiación terrorista".

En el ámbito social, el GCHR constató la "represión masiva y sin precedentes" durante la festividad religiosa de la ashura -la mayor para el calendario religioso chií- cuando las fuerzas de seguridad "movilizaron todos sus recursos para atacar las concentraciones, imponiendo un estricto bloqueo que impedía que los dolientes asistieran a ellas".

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"Las autoridades también utilizaron gas lacrimógeno para atacar estas concentraciones religiosas y destrozar símbolos de luto, entre ellos pancartas y carteles", cita el informe.

Por otro lado, la organización también denunció que los recientes indultos reales han excluido a los principales presos de conciencia del país, como el activista Abdulhadi Al-Khawaja o el doctor Abduljalil Al-Singace, en huelga de hambre desde 2021. EFE